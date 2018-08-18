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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2988298929902991>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08

  Loft написав:Это к тому, что мы все следим за вашими историями, но они не всегда складываются в единое логическое звено

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Очень сложно согласовывать истории всех операторов этой учетки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:41

shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?

Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07

  foxluck написав:shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?

Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.

Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:41

  UA написав:
  rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине.


Воду конечно никто не экономит - это не те деньги для Штатов, чтобы об этом хоть кто-то задумывался.
Шум - да, но не только в нем дело - любые работы, связанные с газо-водоснабжением, канализацией и электрикой, находятся под жесткой регламентацией. Делая в своей квартире ремонт, можно наткнуться на запрет поставить унитаз с другой системой смыва (помимо смыва из бачка, в США есть система смыва с тн флешометром). Понятное дело, что много людей, особенно из б.СССР это имеют ввиду, но это лишь потому, что не до всех у всех доходят руки, чтобы вздрючить. Если про НЙ речь, то если кто-то поставит себе стационарную стиралку в многоквартирном доме и его сосед узнает или поймет это и позвонит на 311, при этом жалоба попадет на дотошного инспектора, то ..."избушка-избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом...и немного наклонись" ("Сектор газа").
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:14

Рекомендую всім читати зовнішньополітичні новини про діяльність Зе- і зеКоманди. Наслідки здачі національних інтересів - відіб'ються на КРЖН, і вельми скоро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:15

  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.


Скоріш за все так і є. Багато людей дивилось на безнадійні китайськи кредити і навіть є оцінка стабільності китайської банківської системі в залежності від % росту ВВП. Скоріш за все ріст ВВП Китая не перевищіть 4% в 2020 (а може і менше), і цє приведе до банкротства 50% китайських банків.
Звичайно то все заллють грошми, але щось та й збанкрутує. Потягне Європу за собою 100%, Штати можливо менше. Нас вдарить жорстко.
Можливо Китаю, навіть, доведеться скидати штатівськи бонди. Що буде при такому сценарію я навіть думати не хочу.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:19

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.

Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))

дигеры тоже участвуют? :lol: :lol:

Уже все участвуют. Сейчас колеблюсь. Может и стоит слить по текущим ценам.


Якщо б я був на вашому місці, то зливав би! Спробуйте виставити на продаж і подивіться чи є попит, а потім приймете рішення.

зі. Може і попита вже немає...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:40

  Прохожий написав:так Я и писал типа про аналог "прицентрального р-на", никакого элита :?
а будет продолжаться пока немцы и французы будут самозабвенно тащить этот поезд(ЕС)...
Я вот сейчас плотно присматриваю новый объект на побережье в бюджете макс до 200койро пока на КРЖН затишье...


Імхо, треба дочекатись роз"язки в Китаї, а потім може вже і цінник впаде рази в 2, чи зможете лірами розрахуватись, а не євро.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!

1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.

В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.

Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.






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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:45

  Vadim V написав:
  change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Ви про ЦЕ тут казали в ті роки :? , можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля :mrgreen:

Тут ККЦ писав: тільки центр, тільки харкор.
Чи це його клон?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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