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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:41
shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07
Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:41
Воду конечно никто не экономит - это не те деньги для Штатов, чтобы об этом хоть кто-то задумывался.
Шум - да, но не только в нем дело - любые работы, связанные с газо-водоснабжением, канализацией и электрикой, находятся под жесткой регламентацией. Делая в своей квартире ремонт, можно наткнуться на запрет поставить унитаз с другой системой смыва (помимо смыва из бачка, в США есть система смыва с тн флешометром). Понятное дело, что много людей, особенно из б.СССР это имеют ввиду, но это лишь потому, что не до всех у всех доходят руки, чтобы вздрючить. Если про НЙ речь, то если кто-то поставит себе стационарную стиралку в многоквартирном доме и его сосед узнает или поймет это и позвонит на 311, при этом жалоба попадет на дотошного инспектора, то ..."избушка-избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом...и немного наклонись" ("Сектор газа").
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:14
Рекомендую всім читати зовнішньополітичні новини про діяльність Зе- і зеКоманди. Наслідки здачі національних інтересів - відіб'ються на КРЖН, і вельми скоро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:15
Скоріш за все так і є. Багато людей дивилось на безнадійні китайськи кредити і навіть є оцінка стабільності китайської банківської системі в залежності від % росту ВВП. Скоріш за все ріст ВВП Китая не перевищіть 4% в 2020 (а може і менше), і цє приведе до банкротства 50% китайських банків.
Звичайно то все заллють грошми, але щось та й збанкрутує. Потягне Європу за собою 100%, Штати можливо менше. Нас вдарить жорстко.
Можливо Китаю, навіть, доведеться скидати штатівськи бонди. Що буде при такому сценарію я навіть думати не хочу.
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:19
Якщо б я був на вашому місці, то зливав би! Спробуйте виставити на продаж і подивіться чи є попит, а потім приймете рішення.
зі. Може і попита вже немає...
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:40
Імхо, треба дочекатись роз"язки в Китаї, а потім може вже і цінник впаде рази в 2, чи зможете лірами розрахуватись, а не євро.
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.
В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.
Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 08:45
Тут ККЦ писав: тільки центр, тільки харкор.
Чи це його клон?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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