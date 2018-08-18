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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:53
shapo написав:
Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?
Меняется, но не так существенно. В Тетрисе например разница между началом строительства и уже сданным домом была около 30%.
Правда потом еще подросла, но это из-за "ракеты".
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Додано: Нед 16 лют, 2020 08:58
change_pm написав: Vadim V написав: change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших
і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати
Ви про ЦЕ тут казали в ті роки
, можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля
Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.
Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.
Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.
І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі
якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би і в центрі, за умови якщо мені був потрібен Київ.
.
а, так "рвати попу" заради 1кв центрі #навсігроші - #данунахкржн, краще буду оточувати кавалірками по 1 Фонду. В результаті при інвестиції 3-4 Фонди (і здавши понаїхам) можна буде зняти собі ту саму 1к на Хрещатику не куплену за 100Куе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 08:58
airmax78 написав: change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати
Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?
зато скрєпи
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 09:11
change_pm написав: Natt написав:
Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.
Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.
хрущік в центрі за 30КУЕ? акуїть, дайте два
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 09:15
flyman написав: change_pm написав: Natt написав:
Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.
Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.
хрущік в центрі за 30КУЕ? акуїть, дайте два
Навіть на ДВРЗ треба добре шукати, щоб щось купити за такі гроші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 16 лют, 2020 09:16
airmax78 написав:
В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
так там же іпотека від Царя Гороха, тому у них пальне в рокеті на червоній відмітці, і дозаправки небуде, хіба вже іпотеку даватимуть із від"ємними відсотками (тобто ще будеть тобі доплачувати за те що взяв),
а в нас ще чекають на дозаправку в польоті іпотекою по 10%
До речі, stm передавала час від часу сводкі с полій італійського РЖН, чьо там і як там, і чому турецький РЖН ацтой, а італійський рулєз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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