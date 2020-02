Додано: Нед 16 лют, 2020 08:58

change_pm написав: Vadim V написав: change_pm написав:

Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм

Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.

По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.

Ви про ЦЕ тут казали в ті роки , можна посилання?

Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.

Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.

Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.

якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би і в центрі, за умови якщо мені був потрібен Київ. .

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

