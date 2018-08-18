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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2989299029912992>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?

Меняется, но не так существенно. В Тетрисе например разница между началом строительства и уже сданным домом была около 30%.
Правда потом еще подросла, но это из-за "ракеты".
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:58

  change_pm написав:
  Vadim V написав:
  change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Ви про ЦЕ тут казали в ті роки :? , можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля :mrgreen:


Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.
Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.
Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.
І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі

якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би і в центрі, за умови якщо мені був потрібен Київ. .
а, так "рвати попу" заради 1кв центрі #навсігроші - #данунахкржн, краще буду оточувати кавалірками по 1 Фонду. В результаті при інвестиції 3-4 Фонди (і здавши понаїхам) можна буде зняти собі ту саму 1к на Хрещатику не куплену за 100Куе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:58

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?

зато скрєпи
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:11

  change_pm написав:
  Natt написав:Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.


Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.

хрущік в центрі за 30КУЕ? акуїть, дайте два
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:15

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Natt написав:Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.


Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.

хрущік в центрі за 30КУЕ? акуїть, дайте два

Навіть на ДВРЗ треба добре шукати, щоб щось купити за такі гроші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:16

  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

так там же іпотека від Царя Гороха, тому у них пальне в рокеті на червоній відмітці, і дозаправки небуде, хіба вже іпотеку даватимуть із від"ємними відсотками (тобто ще будеть тобі доплачувати за те що взяв),
а в нас ще чекають на дозаправку в польоті іпотекою по 10%
До речі, stm передавала час від часу сводкі с полій італійського РЖН, чьо там і як там, і чому турецький РЖН ацтой, а італійський рулєз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:02

.... і хочеться, і колиться! ©®™)))))

  flyman написав:якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би


- от і мені, хочеться влізти в іпотеку....
- але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... і вже писав, що:
- розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!! :?: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:23

  Долярчик написав:
  flyman написав:якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би


- от і мені, хочеться влізти в іпотеку....
- але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... і вже писав, що:
- розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!! :?: :idea:


Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.

Поки ти чекаєш, вони "твої" метри відкупляють!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:27

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би


- от і мені, хочеться влізти в іпотеку....
- але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... і вже писав, що:
- розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!! :?: :idea:


Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.

Поки ти чекаєш, вони "твої" метри відкупляють!


Тобто, деякі форумчани навмисно дезінформують інших в своїх корисних цілях, так?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:35

  Frant написав:
Навіть на ДВРЗ треба добре шукати, щоб щось купити за такі гроші.


Вже і Франт повірив в дорожай, а як раніше співав тут про дєшєвєй, скільки людей відбив від інвестицій, теж мабуть скуповувався по-тихому лякаючи конкурентів падінням машинобудування та металообробки в країні. Ганьба.
Востаннє редагувалось remark в Нед 16 лют, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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