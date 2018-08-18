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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2989299029912992

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:37

... за крок до перевороту думок ©

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би


- от і мені, хочеться влізти в іпотеку....
- але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... і вже писав, що:
- розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!! :?: :idea:


Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.

Поки ти чекаєш, вони "твої" метри відкупляють!

.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.

- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....
- то зараз би теж тільки брав на котловані, так як на готове, навряд-чи б вистачило коштів!
- а якщо б і вистачило, то на ремонт би точно не було б!
- а так, я ВЖЕ живу!!! - в своїй квартирі, ще й на пів однухи наскирдував! :idea:

п. с.
... чуйка Долярчика - велика сила! - так що, думай-те! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых
рокета
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:58

  remark написав:Тобто, деякі форумчани навмисно дезінформують інших в своїх корисних цілях, так?


Чому навмисно? Просто зараз, що не в ріал тайм здається, що вже застаріло. Хоча, все може бути...
Припустимо, інвесторкиїв кричить - Рокета, а сам що робить невідомо? Може саме в цей час і зливає всі Крущі...
Бізінес, нічого особистого!
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