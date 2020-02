Додано: Нед 16 лют, 2020 11:15

Долярчик написав: change_pm написав: Долярчик написав: - от і мені, хочеться влізти в іпотеку....

- але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!



... і вже писав, що:

Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.



.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.



- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....

- то зараз би теж тільки брав на котловані, так як на готове, навряд-чи б вистачило коштів!

- а якщо б і вистачило, то на ремонт би точно не було б!

- а так, я ВЖЕ живу!!! - в своїй квартирі, ще й на пів однухи наскирдував!



п. с.

Ще не дно, а відскок.

Дно буде якраз як після чергової кризи Ще не дно, а відскок.Дно буде якраз як після чергової кризи

