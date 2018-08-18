Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:якби була іпотека під 4% у грн. і впевненість у майбутньому, то взяв би
- от і мені, хочеться влізти в іпотеку.... - але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
... і вже писав, що: - розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.
Поки ти чекаєш, вони "твої" метри відкупляють!
.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то..... - то зараз би теж тільки брав на котловані, так як на готове, навряд-чи б вистачило коштів! - а якщо б і вистачило, то на ремонт би точно не було б! - а так, я ВЖЕ живу!!! - в своїй квартирі, ще й на пів однухи наскирдував!
п. с. ... чуйка Долярчика - велика сила! - так що, думай-те!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
remark написав:Тобто, деякі форумчани навмисно дезінформують інших в своїх корисних цілях, так?
Чому навмисно? Просто зараз, що не в ріал тайм здається, що вже застаріло. Хоча, все може бути... Припустимо, інвесторкиїв кричить - Рокета, а сам що робить невідомо? Може саме в цей час і зливає всі Крущі... Бізінес, нічого особистого!
remark написав:Тобто, деякі форумчани навмисно дезінформують інших в своїх корисних цілях, так?
Чому навмисно? Просто зараз, що не в ріал тайм здається, що вже застаріло. Хоча, все може бути... Припустимо, інвесторкиїв кричить - Рокета, а сам що робить невідомо? Може саме в цей час і зливає всі Крущі... Бізінес, нічого особистого!
Долярчик написав:- от і мені, хочеться влізти в іпотеку.... - але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
... і вже писав, що: - розумію, що зараз не найкращий час для купівлі..... але ж ніхто не заперечить того факту, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Якщо хочеться, то треба влізати. Он дивись, всі кажуть криза-криза, купити немає чого, а потім раз, і пише тут форумчанин, купив 10 паркомісць.
Поки ти чекаєш, вони "твої" метри відкупляють!
.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то..... - то зараз би теж тільки брав на котловані, так як на готове, навряд-чи б вистачило коштів! - а якщо б і вистачило, то на ремонт би точно не було б! - а так, я ВЖЕ живу!!! - в своїй квартирі, ще й на пів однухи наскирдував!
п. с. ... чуйка Долярчика - велика сила! - так що, думай-те!
Ще не дно, а відскок. Дно буде якраз як після чергової кризи
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
remark написав:Тобто, деякі форумчани навмисно дезінформують інших в своїх корисних цілях, так?
Чому навмисно? Просто зараз, що не в ріал тайм здається, що вже застаріло. Хоча, все може бути... Припустимо, інвесторкиїв кричить - Рокета, а сам що робить невідомо? Може саме в цей час і зливає всі Крущі... Бізінес, нічого особистого!
Как вы себе представляете: продать Круши?! Это все равно что взять и продать кур, несущих золотые яйца. Уверен, что Трибека никогда добровольно не расстанется с крушами. Но есть и другие варианты. Громадянська конфіскація. В СН сейчас разрабатывается законопроект, который в момент объявления гражданской конфискации позволит арендаторам квартир, приобретенных на нетрудовые доходы, регистрировать право собственности на арендуемые ими квартиры.
change_pm написав:Чому навмисно? Просто зараз, що не в ріал тайм здається, що вже застаріло. Хоча, все може бути... Припустимо, інвесторкиїв кричить - Рокета, а сам що робить невідомо? Може саме в цей час і зливає всі Крущі... Бізінес, нічого особистого!
airmax78 написав:Как вы себе представляете: продать Круши?! Это все равно что взять и продать кур, несущих золотые яйца. Уверен, что Трибека никогда добровольно не расстанется с крушами. Но есть и другие варианты. Громадянська конфіскація. В СН сейчас разрабатывается законопроект, который в момент объявления гражданской конфискации позволит арендаторам квартир, приобретенных на нетрудовые доходы, регистрировать право собственности на арендуемые ими квартиры.
Ой-йо-йо! Я б вже після цих слів зливав все і пакував валізу на Париж. Бо наступним кроком буде - бий жидів!
flyman написав:Ще не дно, а відскок. Дно буде якраз як після чергової кризи
... нічьосє відскок на 30-50%!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Как вы себе представляете: продать Круши?! Это все равно что взять и продать кур, несущих золотые яйца. Уверен, что Трибека никогда добровольно не расстанется с крушами. Но есть и другие варианты. Громадянська конфіскація. В СН сейчас разрабатывается законопроект, который в момент объявления гражданской конфискации позволит арендаторам квартир, приобретенных на нетрудовые доходы, регистрировать право собственности на арендуемые ими квартиры.
Ой-йо-йо! Я б вже після цих слів зливав все і пакував валізу на Париж. Бо наступним кроком буде - бий жидів!
А в Париже-то что вас ждет? 20К ойро за метр и "бей беложопых эмигрантов из Восточной Европы"? А гражданская конфискация коснется только квартир и автомобилей купленных на нетрудовые доходы. Если же доходы задекларированы, подтверждены и налоги уплачены - пожалуйста, пользуйся своими квартирами до конца жизни. Все по справедливости.
Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди.
.... Долярчик, возвращайся со своим B2B.
... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають? (... подейкують, що сам Зе туди вклав )
- ну і з новин "невідомої контори"
Розыгрыш 20-ти путевок в Париж от (назву я видалив) 10.02.2020 В День всех влюблённых безумно хочется удивлять своих близких! В ювелирных салонах(назву видалив) вы всегда найдете лучшие украшения! Ваша вторая половина точно будет довольна!
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...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!