Додано: Нед 16 лют, 2020 11:50

airmax78 написав: xio13 написав: Цікавий відос про інвестування в КРЖН. Цікава Ваша думка.

https://youtu.be/A_OLmOnNQMI



З Одеси чоловічок.



Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди. Цікавий відос про інвестування в КРЖН. Цікава Ваша думка.З Одеси чоловічок.Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди.

.... Долярчик, возвращайся со своим B2B. ....

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