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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2990299129922993

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:51

.... продовження рубрики - "Ви просили - ми зробили!"))))

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:.... Долярчик, возвращайся со своим B2B.


... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають? :D
(... подейкують, що сам Зе туди вклав :shock: )

Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:12

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:.... Долярчик, возвращайся со своим B2B.


... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають? :D
(... подейкують, що сам Зе туди вклав :shock: )

Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.

#янелох!© :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:17

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають? :D
(... подейкують, що сам Зе туди вклав :shock: )

Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.

#янелох!© :lol: :mrgreen:

#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:27

  Долярчик написав:.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.

- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....


В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017.
С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:48

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.

- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....


В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017.
С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.

... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше!
#па300заквадрат! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.

... так є одна відмінність - він то знає, коли кінець цій піраміді, а я - ні! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:34

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.

... так є одна відмінність - він то знає, коли кінець цій піраміді, а я - ні! :D

Ты почувствуешь. У тебе ж чуйка!
airmax78
 
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