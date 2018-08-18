Додано: Нед 16 лют, 2020 11:51

Первый заработок уже через две недели

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Приобретая изделие из золота или серебра, вы автоматически становитесь партнером (назву я видалив) и уже через две недели получаете свой первый кэшбэк, при этом купленное изделие остается у вас! Начисление кэшбэка происходит равными частями 52 раза на протяжении года каждую пятницу. Регистрация в проекте

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Благодаря проекту (назву я видалив), вы возвращаете от 104% в течении года от суммы покупки! Чем больше сумма покупки, тем больше процент выплат. Максимальный процент доходности составляет 182%.