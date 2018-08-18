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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 лют, 2020 11:51
Первый заработок уже через две недели
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:01
Долярчик написав: airmax78 написав:
.... Долярчик, возвращайся со своим B2B.
... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають?
(... подейкують, що сам Зе туди вклав
)
Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:12
airmax78 написав: Долярчик написав: airmax78 написав:
.... Долярчик, возвращайся со своим B2B.
... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають?
(... подейкують, що сам Зе туди вклав
)
Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.
#янелох!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:17
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:
... та що ж мене тут весь час "на гріх" спонукають?
(... подейкують, що сам Зе туди вклав
)
Долярчик, я пошутил. Лучше вытаскивай деньги из своего пассива (недвиги) и мутись в ювелирку б2б (только не рассказывай никому об этом, даже жене). Через год выкупишь себе сеть супермаркетов Фуршет (слышал у них дела не очень). Вот тогда все расскажешь и посмотришь на наши лица.
#янелох!©
#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:27
Долярчик написав:
.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....
В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017.
С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:48
vladimir07 написав:
Долярчик написав:
.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....
В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017. С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять
.
... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше!
#па300заквадрат!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:50
airmax78 написав:
#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.
... так є одна відмінність - він то знає, коли кінець цій піраміді, а я - ні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 13:34
Долярчик написав: airmax78 написав:
#янелох влез в б2б по самые помидоры. Делай как он.
... так є одна відмінність - він то знає, коли кінець цій піраміді, а я - ні!
Ты почувствуешь. У тебе ж чуйка!
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