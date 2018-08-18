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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:48
vladimir07 написав:
Долярчик написав:
.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....
В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017. С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять
.
... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше!
#па300заквадрат!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:51
... а ви кажете - "однушка біля метро" - наше фффсьо!
- наш єдиний ПАСИВНИЙ дохід?
... а от аж цілих 15шт. ПАСИВНИХ доходів!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:07
.... щось там про паркінги і гаражі не звучало...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:47
Долярчик написав:
.... щось там про паркінги і гаражі не звучало...
И Б2Б там не было - Мрочковский не дурак, сливать свою самую сладкую тему. Долярчик, не тупи, мутись!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:59
Долярчик написав:
.... щось там про паркінги і гаражі не звучало...
Який же ти простак...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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