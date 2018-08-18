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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2990299129922993

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:48

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.

- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....


В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017.
С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.

... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше!
#па300заквадрат! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:51

... за крок до перевороту думок ©

... а ви кажете - "однушка біля метро" - наше фффсьо! :D
- наш єдиний ПАСИВНИЙ дохід?

... а от аж цілих 15шт. ПАСИВНИХ доходів!!! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... щось там про паркінги і гаражі не звучало... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:47

  Долярчик написав:.... щось там про паркінги і гаражі не звучало... :)

И Б2Б там не было - Мрочковский не дурак, сливать свою самую сладкую тему. Долярчик, не тупи, мутись!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:59

  Долярчик написав:.... щось там про паркінги і гаражі не звучало... :)

Який же ти простак...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:16

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... щось там про паркінги і гаражі не звучало... :)

И Б2Б там не было - Мрочковский не дурак, сливать свою самую сладкую тему. Долярчик, не тупи, мутись!

.... там, на профільній гілці - я написав, коли можна заходити по-крупному :wink:
- заходь-читай.....там останніх десь 5 сторінок :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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