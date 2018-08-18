Додано: Нед 16 лют, 2020 22:12

5396669 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав: [quote="4870964:proftpd66"]кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?



может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные? [quote="4870964:proftpd66"]кто рассматривал тему взятьпарко-места от 10к-20к?может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?





UP! UP!

1. Нет в центре паркомест по такой цене.

2. Между 10к и 20к - разница 100%. 1. Нет в центре паркомест по такой цене.2. Между 10к и 20к - разница 100%.

Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.В комплексе 1250кв на 340паркомест.В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]Какая доходность, можно примеры цифр ?Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk