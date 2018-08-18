Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.
- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....
В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны. Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017. С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.
... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше! #па300заквадрат!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... а ви кажете - "однушка біля метро" - наше фффсьо! - наш єдиний ПАСИВНИЙ дохід?
... а от аж цілих 15шт. ПАСИВНИХ доходів!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада
Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве
proftpd66 написав:[quote="4870964:proftpd66"]кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
UP!
1. Нет в центре паркомест по такой цене. 2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого). Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.
В комплексе 1250кв на 340паркомест. В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже. Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.
Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]Какая доходность, можно примеры цифр ?
PS4 написав:домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых рокета
Вибачте, тиждень - вельми мало, щоб робити серйозні висновки.
Не знаю, я по своим наблюдениям, наоборот, вижу откат цен после декабрьского роста. Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино, но на вторичке все негладко. Вот, к примеру, гостинка, пару дней назад была еще 23000, сейчас уже 22000. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... 56b31f19da З.Ы. А что с реестрами? Они уже заработали?