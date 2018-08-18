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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2990299129922993

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:48

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:.... щось, зразу згадались 15-16-17р, як тут більшість "тріпали язиком", що то ще не дно! - що ціни ще впадуть.... і т. п.

- і от якби я не взяв в жовтні 2017 на котловані, а чекав, що ціни ще прлсядуть,то.....


В 2015м после троекратного падения гривны и прекращения волатильности курса установился определенный "стартовый" уровень гривневых цен на первичную недвижимость, который только рос в течении последующих лет при плюс-минус одинаковом курсе гривны.
Падение было для долларовых цен на вторичку, длилось до конца 2016, плато в 2017.
С 2015 до 2017 проседания цен на котлованы не было, хватит сочинять.

... це не мені адресуйте! - тут кожен другий кричав, що ціни сипляться і що ще буде дешевше!
#па300заквадрат! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:51

... за крок до перевороту думок ©

... а ви кажете - "однушка біля метро" - наше фффсьо! :D
- наш єдиний ПАСИВНИЙ дохід?

... а от аж цілих 15шт. ПАСИВНИХ доходів!!! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... щось там про паркінги і гаражі не звучало... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада :(

Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве ;)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:Это к тому, что мы все следим за вашими историями, но они не всегда складываются в единое логическое звено

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Очень сложно согласовывать истории всех операторов этой учетки.
Тут на помощь придут искусственный интеллект, мы ведь IT-нация! Он в скором времени будет подсказывать где оператор выбился из общего образа

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
airmax78 написав:
  proftpd66 написав:[quote="4870964:proftpd66"]кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!

1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.

В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.

Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.






Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]Какая доходность, можно примеры цифр ?

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:15

  airmax78 написав:Очень жестоко, все-таки с Трибекой поступили. Аж до 20.02 мы ничего не узнаем о полете рОкеты. А сейчас каждый час важен.

Переключитесь на другую волну.
"ВильнолюдоРадио Франта" Вам поможет пережить информационный голод!
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:57

  PS4 написав:домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых
рокета

Вибачте, тиждень - вельми мало, щоб робити серйозні висновки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:07

  Frant написав:
  PS4 написав:домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых
рокета

Вибачте, тиждень - вельми мало, щоб робити серйозні висновки.

Не знаю, я по своим наблюдениям, наоборот, вижу откат цен после декабрьского роста. Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино, но на вторичке все негладко. Вот, к примеру, гостинка, пару дней назад была еще 23000, сейчас уже 22000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... 56b31f19da
З.Ы. А что с реестрами? Они уже заработали?
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