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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:39
Поэтому тарьте физическое золото и серебро и надежно прячьте! Больше у нас вкладывать некуда.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 01:07
proftpd66 написав: proftpd66 написав:
кто рассматривал тему взять в центре
парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
UP!
5396669 написав:
airmax78 написав:1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.
В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.
Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Без центра смысла действительно нету
Или мало смысла
Может быть имеет смысл выкупить все парко места и сделать там коммерческую недвигу или ресторан. Или что-то еще. Так делали с 2000, когда цена подскочила, дешево было взять паркоместа на окраине города. НО у меня нету такого бюджета и сейчас пока не время
РОкеты еще нету
примеры, которые, я видел. Крузак один кадр ставил на остановке примерно в 2014 по 2016, что он перекрывал въезд во двор. Это писец. Может работы нету.
на Ул. Армянской 6 . Стоят S-классы, кадилаки и какие-то другие машинки на улице. Там кажится нету парко мест, но люди вообще экстремалы.ВЫВОД:
Людишки не будут брать парко места НЕ в центре
. А буду как жлобы с Б2Б пирамидой
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Пон 17 лют, 2020 01:54
Loft написав: airmax78 написав: Loft написав:
КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада
Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Ну, не все так безнадежно как кажется. Однажды Киев перестанет быть гребаным гадюшником, населенным беспредельщиками:
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airmax78
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