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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2991299229932994

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:39

Поэтому тарьте физическое золото и серебро и надежно прячьте! Больше у нас вкладывать некуда.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:07

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!


  5396669 написав:
airmax78 написав:1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.

В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.

Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.






Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk





Без центра смысла действительно нету :!:
Или мало смысла :)

Может быть имеет смысл выкупить все парко места и сделать там коммерческую недвигу или ресторан. Или что-то еще. Так делали с 2000, когда цена подскочила, дешево было взять паркоместа на окраине города. НО у меня нету такого бюджета и сейчас пока не время :) РОкеты еще нету :)

примеры, которые, я видел. Крузак один кадр ставил на остановке примерно в 2014 по 2016, что он перекрывал въезд во двор. Это писец. Может работы нету.

на Ул. Армянской 6 . Стоят S-классы, кадилаки и какие-то другие машинки на улице. Там кажится нету парко мест, но люди вообще экстремалы.

ВЫВОД:
Людишки не будут брать парко места НЕ в центре. А буду как жлобы с Б2Б пирамидой :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:54

  Loft написав:
airmax78 написав:
  Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада :(

Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве ;)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Ну, не все так безнадежно как кажется. Однажды Киев перестанет быть гребаным гадюшником, населенным беспредельщиками:
airmax78
 
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