5396669 написав:

airmax78 написав: 1. Нет в центре паркомест по такой цене.

2. Между 10к и 20к - разница 100%.

Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.В комплексе 1250кв на 340паркомест.В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk