Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
UP!
5396669 написав:
airmax78 написав:1. Нет в центре паркомест по такой цене. 2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого). Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.
В комплексе 1250кв на 340паркомест. В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже. Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.
Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.
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Без центра смысла действительно нету Или мало смысла
Может быть имеет смысл выкупить все парко места и сделать там коммерческую недвигу или ресторан. Или что-то еще. Так делали с 2000, когда цена подскочила, дешево было взять паркоместа на окраине города. НО у меня нету такого бюджета и сейчас пока не время РОкеты еще нету
примеры, которые, я видел. Крузак один кадр ставил на остановке примерно в 2014 по 2016, что он перекрывал въезд во двор. Это писец. Может работы нету.
на Ул. Армянской 6 . Стоят S-классы, кадилаки и какие-то другие машинки на улице. Там кажится нету парко мест, но люди вообще экстремалы.
ВЫВОД: Людишки не будут брать парко места НЕ в центре. А буду как жлобы с Б2Б пирамидой
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада
Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь
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вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве
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Ну, не все так безнадежно как кажется. Однажды Киев перестанет быть гребаным гадюшником, населенным беспредельщиками:
airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
Скоріш за все так і є. Багато людей дивилось на безнадійні китайськи кредити і навіть є оцінка стабільності китайської банківської системі в залежності від % росту ВВП. Скоріш за все ріст ВВП Китая не перевищіть 4% в 2020 (а може і менше), і цє приведе до банкротства 50% китайських банків. Звичайно то все заллють грошми, але щось та й збанкрутує. Потягне Європу за собою 100%, Штати можливо менше. Нас вдарить жорстко. Можливо Китаю, навіть, доведеться скидати штатівськи бонди. Що буде при такому сценарію я навіть думати не хочу.
Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций. В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой! Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно. Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.
rjkz написав:Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций. В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой! Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно. Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.
Вони ж вже щось вкинули, чи не 200 млрд? Я не пам"ятаю.
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
rjkz написав:Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций. В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой! Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно. Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.
Вони ж вже щось вкинули, чи не 200 млрд? Я не пам"ятаю.
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
Пан ще недавно давав поради: Купити в центрі Києва квартиру. Купити в Манчестері квартиру.... Думаю, що Долярчик за долярчики дасть пораду як зберегти долярчики, бо в нього тчуйка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
PS4 написав:домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых рокета
Вибачте, тиждень - вельми мало, щоб робити серйозні висновки.
Не знаю, я по своим наблюдениям, наоборот, вижу откат цен после декабрьского роста. Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино, но на вторичке все негладко. Вот, к примеру, гостинка, пару дней назад была еще 23000, сейчас уже 22000. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... 56b31f19da З.Ы. А что с реестрами? Они уже заработали?
Я ж спостерігаю, як п.Хббагафф вже 15 років ласо поглядає на найдешевші гостінки в Києві, проте рапортів про купівлі - немає жодного. А це вже куйово.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців