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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2991299229932994

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:07

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!


  5396669 написав:
airmax78 написав:1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
Я сейчас в процессе покупки 9 паркомест (но не центр) + к уже купленному 1 двойному (по факту одинарное, но ширина 4.8 - два авто станет без проблем, зато цена всего на 37% всего выше чем простого).
Цена 15.5$. Цель - сдача в аренду и возможно спекуляция. Но даже если просто сдача в аренду- меня устроит.

В комплексе 1250кв на 340паркомест.
В соседнем ЖК (почти обжит) с такими же показателями - цена места уже на 35%-50% выше и то только по переуступке и всего пару мест в продаже.
Аренду еше поискать нужно и по цене вплоть до 4500 проскакивала.

Из минусов - ещё +/- пол года до сдачи ну и спрос на паркинг появится через ещё +/- год, пока сделают ремонты. Сейчас без паркинга первая очередь сдана и там треш полный с авто.






Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk





Без центра смысла действительно нету :!:
Или мало смысла :)

Может быть имеет смысл выкупить все парко места и сделать там коммерческую недвигу или ресторан. Или что-то еще. Так делали с 2000, когда цена подскочила, дешево было взять паркоместа на окраине города. НО у меня нету такого бюджета и сейчас пока не время :) РОкеты еще нету :)

примеры, которые, я видел. Крузак один кадр ставил на остановке примерно в 2014 по 2016, что он перекрывал въезд во двор. Это писец. Может работы нету.

на Ул. Армянской 6 . Стоят S-классы, кадилаки и какие-то другие машинки на улице. Там кажится нету парко мест, но люди вообще экстремалы.

ВЫВОД:
Людишки не будут брать парко места НЕ в центре. А буду как жлобы с Б2Б пирамидой :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:54

  Loft написав:
airmax78 написав:
  Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада :(

Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
Сочувствует вам, но шансов у вас нет, вы абсолютно безнадежно меньшинстве ;)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Ну, не все так безнадежно как кажется. Однажды Киев перестанет быть гребаным гадюшником, населенным беспредельщиками:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 02:51

  change_pm написав:
  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.


Скоріш за все так і є. Багато людей дивилось на безнадійні китайськи кредити і навіть є оцінка стабільності китайської банківської системі в залежності від % росту ВВП. Скоріш за все ріст ВВП Китая не перевищіть 4% в 2020 (а може і менше), і цє приведе до банкротства 50% китайських банків.
Звичайно то все заллють грошми, але щось та й збанкрутує. Потягне Європу за собою 100%, Штати можливо менше. Нас вдарить жорстко.
Можливо Китаю, навіть, доведеться скидати штатівськи бонди. Що буде при такому сценарію я навіть думати не хочу.


Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций.
В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой!
Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно.
Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 06:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Espreso.TV: Оман це квіточки. Катастрофа близиться | Студія Захід.
https://www.youtube.com/watch?v=z85VPTCMeRo

Рекомендую до просмотра. До КРНХ має відношення.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 06:53

  rjkz написав:Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций.
В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой!
Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно.
Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.


Вони ж вже щось вкинули, чи не 200 млрд? Я не пам"ятаю.

Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.

Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:15

  change_pm написав:
  rjkz написав:Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций.
В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой!
Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно.
Мои знакомые в США только в мортгидж взяли дом на 650 куе. Если будет кризис - проиграли, если будет все заливаться дешевыми деньгами - выиграли. А в той эрии еще и у Боинга дела не очень - обанкротится и цены упадут %% на 20-30.


Вони ж вже щось вкинули, чи не 200 млрд? Я не пам"ятаю.

Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.

Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?

Пан ще недавно давав поради:
Купити в центрі Києва квартиру.
Купити в Манчестері квартиру....
Думаю, що Долярчик за долярчики дасть пораду як зберегти долярчики, бо в нього тчуйка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:22

  hxbbgaf написав:Поэтому тарьте физическое золото и серебро и надежно прячьте! Больше у нас вкладывать некуда.

А куди його ховати? На горищі, серед голуб'ячого гавна? Так там п Фейслес з товарижчами інколи лазить, може поцупити. Так що - бруски срібла і золота - не вихід)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:26

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  PS4 написав:домик взлетел на +1.4% за неделю. а это 72% годовых
рокета

Вибачте, тиждень - вельми мало, щоб робити серйозні висновки.

Не знаю, я по своим наблюдениям, наоборот, вижу откат цен после декабрьского роста. Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино, но на вторичке все негладко. Вот, к примеру, гостинка, пару дней назад была еще 23000, сейчас уже 22000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... 56b31f19da
З.Ы. А что с реестрами? Они уже заработали?

Я ж спостерігаю, як п.Хббагафф вже 15 років ласо поглядає на найдешевші гостінки в Києві, проте рапортів про купівлі - немає жодного. А це вже куйово.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:01

  flyman написав:Пан ще недавно давав поради:
Купити в центрі Києва квартиру.
Купити в Манчестері квартиру....
Думаю, що Долярчик за долярчики дасть пораду як зберегти долярчики, бо в нього тчуйка.


Так і не так одночасно. В Манчестері - YES! Пан собі знайшов вар"янт, сваї зараз там б"ють. Тому, якщо хто ще хоче, контакти я можу дати.

В Києві для себе в центрі замість 3-4 невідомо де, з невідомо якими документами - ТАК!
Але в пана в Києві є хата на високому поверсі, з нормальними документами. Більше пану не треба.

Послухали би і долярчика, але він тут тільки розважається. Так що нехай мовчить :)
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