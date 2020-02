Додано: Пон 17 лют, 2020 07:15

change_pm написав: rjkz написав: Если я не ошибаюсь, в ЗВР Китая около 3 трлн. долларовых позиций.

В случае включения печатного станка внутри Китая, последует инфляция и давление на юань, для поддержания оного Китай вполне может начать кидать в топку зеленые бумажки...и тогда - ой!

Собственно, вариант замещения кризиса обесцениванием основных мировых валют одновременно уже давно "гуляет" по всяким умам. Вариант с короновирусом выскочил неожиданно.

Вони ж вже щось вкинули, чи не 200 млрд? Я не пам"ятаю.



Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.



Пан ще недавно давав поради:

Купити в центрі Києва квартиру.

Купити в Манчестері квартиру....

