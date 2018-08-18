Авжеж!
Вельми інформативна персона, яка "багато чого" досягла у житті. За рахунок тещі і її вареників.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:10
Авжеж!
Вельми інформативна персона, яка "багато чого" досягла у житті. За рахунок тещі і її вареників.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:11
В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:26
И чем котлован приближается казино? Какая аргументация?
Если застройщик не пирамида, то в чём риск? Даже если приток инвесторов уменьшится, то у нормального застройщика в худшем случае будет сдвижка по сдаче объектов на 1-2года. Умеренно замедлились продажи, умеренно замедлилась стройка, но это не конец света.
Если будет кризис и/или девал, то действительно может быть падение стоимости недвиги в $. Паралельно подешевеют акции, ОВГЗ в гривне и гривнедепозиты.
Но сейчас продолжают дальше печатать $ и euro, что и приводит к дорожаю (и обесцениванию пачки франклинов)
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Значительная доля нынешней апатии и растерянности на рынке из-за спекулятивной переоценённой гривны. Достаточно её ослабить до 26-28грн/доллар, как жизнь снова заиграет новыми красками и рост экономики возобновится.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добрый день!
Попался интересный вариант квартиры, хочу попросить совет у знающих:
1. ЖК Паркленд (дом достроен)
2. Первый (но высокий) этаж
3. Предлагают продажу по заниженной стоимости (для уплаты меньших налогов со стороны продавца)
Трешек в этом ЖК очень мало продается.
При продаже по заниженной стоимости есть риски, но на сколько знаю можно в договоре сделать приписку в случае признания недействительным договора навесить штраф на продавца в размере разницы в стоимости по договору.
Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса?
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