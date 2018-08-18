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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2992299329942995

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:10

  change_pm написав:Послухали би і долярчика

Авжеж!
Вельми інформативна персона, яка "багато чого" досягла у житті. За рахунок тещі і її вареників.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:11

  change_pm написав:Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.

Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?

В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:26

  hxbbgaf написав: Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино,

И чем котлован приближается казино? Какая аргументация?
Если застройщик не пирамида, то в чём риск? Даже если приток инвесторов уменьшится, то у нормального застройщика в худшем случае будет сдвижка по сдаче объектов на 1-2года. Умеренно замедлились продажи, умеренно замедлилась стройка, но это не конец света.

Если будет кризис и/или девал, то действительно может быть падение стоимости недвиги в $. Паралельно подешевеют акции, ОВГЗ в гривне и гривнедепозиты.
Но сейчас продолжают дальше печатать $ и euro, что и приводит к дорожаю (и обесцениванию пачки франклинов)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Значительная доля нынешней апатии и растерянности на рынке из-за спекулятивной переоценённой гривны. Достаточно её ослабить до 26-28грн/доллар, как жизнь снова заиграет новыми красками и рост экономики возобновится.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день!
Попался интересный вариант квартиры, хочу попросить совет у знающих:
1. ЖК Паркленд (дом достроен)
2. Первый (но высокий) этаж
3. Предлагают продажу по заниженной стоимости (для уплаты меньших налогов со стороны продавца)

Трешек в этом ЖК очень мало продается.
При продаже по заниженной стоимости есть риски, но на сколько знаю можно в договоре сделать приписку в случае признания недействительным договора навесить штраф на продавца в размере разницы в стоимости по договору.

Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса?
Любопытный
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