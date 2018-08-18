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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:11
change_pm написав:
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:26
hxbbgaf написав:
Котлованы котлованами, сейчас в них вляпаться может только игрок - по рисковости и вероятности не потерять все это приближается к казино,
И чем котлован приближается казино? Какая аргументация?
Если застройщик не пирамида, то в чём риск? Даже если приток инвесторов уменьшится, то у нормального застройщика в худшем случае будет сдвижка по сдаче объектов на 1-2года. Умеренно замедлились продажи, умеренно замедлилась стройка, но это не конец света.
Если будет кризис и/или девал, то действительно может быть падение стоимости недвиги в $. Паралельно подешевеют акции, ОВГЗ в гривне и гривнедепозиты.
Но сейчас продолжают дальше печатать $ и euro, что и приводит к дорожаю (и обесцениванию пачки франклинов)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38
Значительная доля нынешней апатии и растерянности на рынке из-за спекулятивной переоценённой гривны. Достаточно её ослабить до 26-28грн/доллар, как жизнь снова заиграет новыми красками и рост экономики возобновится.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:52
Добрый день!
Попался интересный вариант квартиры, хочу попросить совет у знающих:
1. ЖК Паркленд (дом достроен)
2. Первый (но высокий) этаж
3. Предлагают продажу по заниженной стоимости (для уплаты меньших налогов со стороны продавца)
Трешек в этом ЖК очень мало продается.
При продаже по заниженной стоимости есть риски, но на сколько знаю можно в договоре сделать приписку в случае признания недействительным договора навесить штраф на продавца в размере разницы в стоимости по договору.
Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса?
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Любопытный
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:12
Gastarbaiter написав:
В Теслу на всю каклету
change_pm написав:
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
А якщо серьозно? От ви що плануєте робити?
Ваша каклета в уе в банку під неделичкий %. З.п. в злотому, який постійно девальвую. Евро провалиться ще нижче, злотий ще втратить. Всередині Польщі то не суттєво, але коли кудись сунетесь на 10% доведеться витратити більше (навіть на відпочинок в Істанії, Італії).
Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?
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change_pm
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:30
Любопытный
Насколько помню 10 и более лет назад большая часть сделок проходила по заниженной стоимости. Старый фонд вообще проводили по ценам в несколько раз ниже реальной. Так что так работал рынок. Сейчас немного пофиксили. Скорей всего никакой доп. суммы вы в нотариальный договор не занесете, а продавец напишет расписку. Как вариант можете настоять на полной стоимости, компенсировав часть налогов.
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Бывалый
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:34
change_pm написав:
Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?
Знакомые репатрианты в Германии сейчас жалеют, что много лет назад не влезли в ипотеку, т.к. до сих пор живут на арендных квартирах.
Какая бы ни была у них ставка по аренде и ипотеке, но в Германии они бы выплачивали деньги банку за свою квартиру и сейчас ипотека уже была бы частично погашена.
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Sinica
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48
change_pm написав:
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Хрущёв, Брежнев, Андропов, Чрененко, Горбачёв, Кравчук, Кучма и т.д.-все меняется
Рубль, купон, гривна-всё меняется и обесценивается
А хрущи у метро всё и всех пережили. Генерят аренду, а потом еще и компенсацию за снос сгенерят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54
Serg-ik написав: change_pm написав:
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Хрущёв, Брежнев, Андропов, Чрененко, Горбачёв, Кравчук, Кучма и т.д.-все меняется
Рубль, купон, гривна-всё меняется и обесценивается
А хрущи у метро всё и всех пережили. Генерят аренду, а потом еще и компенсацию за снос сгенерят
Саме так. Але...
От ви, наприклад, до сих пір на зеленому "матрасі"? Чому не в хрущіку? Чи вже в хрущіку, але тишком-нишком???
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:03
Sinica написав: change_pm написав:
Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?
Знакомые репатрианты в Германии сейчас жалеют, что много лет назад не влезли в ипотеку, т.к. до сих пор живут на арендных квартирах.
Какая бы ни была у них ставка по аренде и ипотеке, но в Германии они бы выплачивали деньги банку за свою квартиру и сейчас ипотека уже была бы частично погашена.
Я у себе в гілці цу тему піднімав. Навіть, ті хто 5 років назад зайшли в нерухомість в Німеччині, Голандії і так далі, мают зростання вартості актива в 2 рази мінімум.
Хто не зайшов, той спізнився, бо мало хто може собі дозволити щось купити навіть з іпотекою, т.к. доходи в більшості малі.
Ось таке замкнуте коло:
Криза - халявні грощі для деяких - ріст нерухомості - Криза - халявні грощі для деяких - ріст нерухомості = Богатіє (інвестокиїв).
Криза - немає роботи - немає грошей на нерухомість - Криза - немає роботи (тільки-тільки відновили докризовий статус кво) - немає грошей на нерухомість = бедніє (Серж-ик).
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