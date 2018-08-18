мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:22
Доречі, як я пам'ятаю років 5 тому 2015, ви ще тут в темі обирали нерухомість собі. І вже по словам мали 50 000$, пройшло 5 років і ви що досихпір маєте лише 50000$ ?
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39
Ми всі молодці і розумниці :)
Хочу подякувати тим, хто вирішив мене підтримати і спілкуватись тут українською. Навіть, якщо ми робимо помилки, це неважливо.
Важливо те, що ми щось змінюємо і прагнемо до єдності.
Вважаю, якщо ми досягнемо на цій гілці 90% повідомлень українською за 3-6 місяців і 100% до кінця року, то це буде вже велике досягнення! Вірю, що ми зможемо разом!
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