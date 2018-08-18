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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2993299429952996

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 53
Вже навіть перевищили
42%
22
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:ви, наприклад, до сих пір на зеленому "матрасі"? Чому не в хрущіку? Чи вже в хрущіку, але тишком-нишком???

мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:22

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:ви, наприклад, до сих пір на зеленому "матрасі"? Чому не в хрущіку? Чи вже в хрущіку, але тишком-нишком???

мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.


Доречі, як я пам'ятаю років 5 тому 2015, ви ще тут в темі обирали нерухомість собі. І вже по словам мали 50 000$, пройшло 5 років і ви що досихпір маєте лише 50000$ ?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39

Ми всі молодці і розумниці :)

Хочу подякувати тим, хто вирішив мене підтримати і спілкуватись тут українською. Навіть, якщо ми робимо помилки, це неважливо.

Важливо те, що ми щось змінюємо і прагнемо до єдності.

Вважаю, якщо ми досягнемо на цій гілці 90% повідомлень українською за 3-6 місяців і 100% до кінця року, то це буде вже велике досягнення! Вірю, що ми зможемо разом!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:09

  change_pm написав:Хочу подякувати тим, хто вирішив мене підтримати і спілкуватись тут українською. Навіть, якщо ми робимо помилки, це неважливо.

Важливо те, що ми щось змінюємо і прагнемо до єдності.

Вважаю, якщо ми досягнемо на цій гілці 90% повідомлень українською за 3-6 місяців і 100% до кінця року, то це буде вже велике досягнення! Вірю, що ми зможемо разом!


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:16

change_pm Поделится будь ласка контактами по Манчестеру. Можливо це вариант запарковать на альбионе
Denskor
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:ви, наприклад, до сих пір на зеленому "матрасі"? Чому не в хрущіку? Чи вже в хрущіку, але тишком-нишком???

мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.

1 вариант: купи хрущ и сдавай в аренду и живи себе где хочешь.
2 вариант: купи для себя квартиру в высотке с лифтом, чтобы не платить деньги лендлорду. Тем более, что снижаются ставки по ипотеке, если не хватает денег сразу на всю хату
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:59

  Sinica написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:ви, наприклад, до сих пір на зеленому "матрасі"? Чому не в хрущіку? Чи вже в хрущіку, але тишком-нишком???

мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.

1 вариант: купи хрущ и сдавай в аренду и живи себе где хочешь.
2 вариант: купи для себя квартиру в высотке с лифтом, чтобы не платить деньги лендлорду. Тем более, что снижаются ставки по ипотеке, если не хватает денег сразу на всю хату

грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:16

  Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор :twisted:


Ну про це вже говорили - якщо немає реально мети купити квартиру - то будуть різні відмовки . Задорого , не там , МЗК негарні , парковки немає , вид з вікон не підходить і т.д. Фінансові моменти тут будуть десь там - далі ...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:26

  Denskor написав:change_pm Поделится будь ласка контактами по Манчестеру. Можливо це вариант запарковать на альбионе


Профільна гілка Інвестуємо в нерухомість закордоном
Напишить там, що ще цікаво, можливо з вами не тільки Манчестером поділюсь.
change_pm
 
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