мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:22
Доречі, як я пам'ятаю років 5 тому 2015, ви ще тут в темі обирали нерухомість собі. І вже по словам мали 50 000$, пройшло 5 років і ви що досихпір маєте лише 50000$ ?
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39
Ми всі молодці і розумниці :)
Хочу подякувати тим, хто вирішив мене підтримати і спілкуватись тут українською. Навіть, якщо ми робимо помилки, це неважливо.
Важливо те, що ми щось змінюємо і прагнемо до єдності.
Вважаю, якщо ми досягнемо на цій гілці 90% повідомлень українською за 3-6 місяців і 100% до кінця року, то це буде вже велике досягнення! Вірю, що ми зможемо разом!
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:09
Слава Україні!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:16
change_pm Поделится будь ласка контактами по Манчестеру. Можливо це вариант запарковать на альбионе
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19
1 вариант: купи хрущ и сдавай в аренду и живи себе где хочешь.
2 вариант: купи для себя квартиру в высотке с лифтом, чтобы не платить деньги лендлорду. Тем более, что снижаются ставки по ипотеке, если не хватает денег сразу на всю хату
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:59
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:16
Ну про це вже говорили - якщо немає реально мети купити квартиру - то будуть різні відмовки . Задорого , не там , МЗК негарні , парковки немає , вид з вікон не підходить і т.д. Фінансові моменти тут будуть десь там - далі ...
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:26
Профільна гілка Інвестуємо в нерухомість закордоном
Напишить там, що ще цікаво, можливо з вами не тільки Манчестером поділюсь.
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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