|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:41
Трохи не в тему, та все ж: проїхався днями по місцях, де мав намір купити ділянку, де мав ділянку, і де маю зараз) Всюди активність. Таке враження, що навесні спрацює відкладений попит.
Минулого разу бетонувався наприкінці 17-го. Цьогоріч було стрьомно, тому заліз в об"єкт, котрий зможу (якщо здадуть, звичайно) використовувати для своїх потреб вразі чого (ванбедрум 67 метрів для проживання двох осіб з видом на річку, як КК радив)))
Так от, оформлюючи оборутку, разів зо три-чотири ходив в ВП. Активність потенційних покупців доволі велика.
Маю питання: наскільки забудованим має бути масив, щоб можна було купувати ком. нерухомість в нецентровому районі (РусГавань)? Друг говорить про мінімум 20 свіжих багатоповерхівок довкола. Що скажете?
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:41
Любопытный написав:
Добрый день!
Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса?
А в 15-м говорили,что 25 за однуху в монолите очень дорого,стометровая трёха за 50 с копейками это издевательство над трудовым народом,надо ждать переполовинивания прайсов и однухи по 10-15,теперь все дальше ждут кризиса,но уже после приличной ракеты,классика.
Особенно ипотека под 12-15% это самое пугающее в этой истории.
Может почитаете закон Паретто?
Только думаю реально в наших условиях,не 80 на 20,а 95% баранов,так что ждите,вы этот вопрос года 3 назад задавали,уже 20-ку за аренду откашляли только за этот период,подумаешь,для богатого человека это пыль,так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или(((
п.с. первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома,но вы никого не слушайте,кормите Трибек и не парьтесь)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 17 лют, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:47
gonchik74 написав:
.
Маю питання: наскільки забудованим має бути масив, щоб можна було купувати ком. нерухомість в нецентровому районі (РусГавань)? Друг говорить про мінімум 20 свіжих багатоповерхівок довкола. Що скажете?
Если объект с отдельным входом,метров до 70-ти,фасад,а не закоулок глухой,по цене чуть больше квартиры за метр,то думаю это очень заманчиво.
И на теоретическую сдачу,и на перепродажу.
Салоны красоты,кафе,почта,аптека,офис,небольшой салон\магаз,что угодно можно туда втулить,так что если всё адекватно,то надо впрыгивать,сейчас смотрю многие застройщики эту тему прочухали и нежилой фонд вообще не продают,хотят сами сделать ремонт и сдавать,меньше чем за 100 аренд.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:57
Svet написав: Любопытный написав:
1. ЖК Паркленд (дом достроен)
Там же форсируют самолеты с аэропорта. Какой дом?
13й дом
Про самолеты знаю, но не знаю на сколько это критично. Нужно пару раз услышать, чтобы понять на сколько это мешает жить.
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:05
Любопытный написав:
Про самолеты знаю, но не знаю на сколько это критично. Нужно пару раз услышать, чтобы понять на сколько это мешает жить.
А что там газ уже законно и порешали с доками?
Участок ведь явно был не для муравейников.
Как-то ждал транспорт в районе ж.д. станции Киев-Волынский,так самолёты реально напрягают,особенно когда облака низко, такое впечатление что они прямо метрах в 10-20-ти взлетают,всё ходором ходит,гул очень приличный,а так конечно будет норм,главное цена,как тут говорили,можно будет заглядывать в мужественные глаза пилотов и набираться оптимизма)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 17 лют, 2020 15:14, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:05
Судя по количеству семинаров и мастер-классов по поводу заработков на недвиге, скоро лавочка прикроется!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1849
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:07
Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет,
Простите, а что вы купили в 15-16г.г.?
Если не ошибаюсь, Миракс вы оплатили в 2017
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10220
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:20
Serg-ik написав: Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет,
Простите, а что вы купили в 15-16г.г.?
Если не ошибаюсь, Миракс вы оплатили в 2017
РТ
и кстати Я не в аренде живу)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:21
Любопытный написав: Svet написав: Любопытный написав:
1. ЖК Паркленд (дом достроен)
Там же форсируют самолеты с аэропорта. Какой дом?
13й дом
Про самолеты знаю, но не знаю на сколько это критично. Нужно пару раз услышать, чтобы понять на сколько это мешает жить.
По 13 дому лун пишет, что не введен в эксплуатацию. Вопрос введут ли. Звук от самолетов то такое, а вот выбросы там серьезные (самолеты идут на форсаж), не зря территория возле полосы не застраивается. В районе аэропорта воняет резиной - самолеты покрышки сжигают при торможении, в безветренную погоду чувствуется.
-
Svet
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 19.08.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:28
Svet написав: Любопытный написав: Svet написав:
Там же форсируют самолеты с аэропорта. Какой дом?
13й дом
Про самолеты знаю, но не знаю на сколько это критично. Нужно пару раз услышать, чтобы понять на сколько это мешает жить.
По 13 дому лун пишет, что не введен в эксплуатацию. Вопрос введут ли. Звук от самолетов то такое, а вот выбросы там серьезные (самолеты идут на форсаж), не зря территория возле полосы не застраивается. В районе аэропорта воняет резиной - самолеты покрышки сжигают при торможении, в безветренную погоду чувствуется.
По поводу того, что дом не сдан тоже где-то видел. Нужно посмотреть на доки, потому что риэлтор говорит мол квартира в собственности + поднималась тема по налогу с продавца (значит не переуступка).
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17673
|2845823
|
|
|463
|194030
|
|
|8
|10398
|
|