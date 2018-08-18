Додано: Пон 17 лют, 2020 14:41

Любопытный написав: Добрый день!



Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса? Добрый день!Влазить? Или прислушаться к настроению масс и ждать кризиса?

А в 15-м говорили,что 25 за однуху в монолите очень дорого,стометровая трёха за 50 с копейками это издевательство над трудовым народом,надо ждать переполовинивания прайсов и однухи по 10-15,теперь все дальше ждут кризиса,но уже после приличной ракеты,классика.Особенно ипотека под 12-15% это самое пугающее в этой истории.Может почитаете закон Паретто?Только думаю реально в наших условиях,не 80 на 20,а 95% баранов,так что ждите,вы этот вопрос года 3 назад задавали,уже 20-ку за аренду откашляли только за этот период,подумаешь,для богатого человека это пыль,так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или(((п.с. первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома,но вы никого не слушайте,кормите Трибек и не парьтесь)))