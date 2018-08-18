Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:в 15-м говорили,что 25 за однуху в монолите очень дорого,стометровая трёха за 50 с копейками это издевательство над трудовым народом,надо ждать переполовинивания прайсов и однухи по 10-15
Перевираете. В подписи у меня было "куплю по 500-600 не старше 2000 г." На этапе строительства по 650 было в Варшавском, в Кристерграде было по 450 ( панель), оба-ж..а мира, на Багговутовской по 650, в Кампусе по 650.
Жене поступило предложение сменить работу, +35 минут к нынешним затратам на дорогу "работа-дом". И это -проблема. Потому как привести 2-х детей в школу и садик к 8-00, успеть на работу к 9-00 и забрать обоих из школы и сада до 18-00-это проблема. География места жительства пока что имеет для меня значение.
По ценам:Цены стартанули с осени 2019, ибо летом 2019 я смотрел приемлемую ( по планировке, месту вторичке), торг был, но всё равно дороговасто.Цена была как летом 2018. Продавались квартиры 9-12 месяцев при неохотном торге. Мониторил.
Serg-ik написав: Простите, а что вы купили в 15-16г.г.? Если не ошибаюсь, Миракс вы оплатили в 2017
РТ и кстати Я не в аренде живу)
а я в аренде. И потому покупать котлован с прицелом на сдачу через 2,5 года в воюющей стране и не иметь денег на тот случай, если подвернётся хорошая вторичка ( а деньги-в котловане) -не очень хорошая идея
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.
Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.
Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.
Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.
Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.
У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.
Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время. Все многогранно и неоднозначно.
Время – это разница. Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно. У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём.
Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.
Так что расслабьтесь и наслаждайтесь. Вы не опаздываете. Вы не рано. Вы не поздно. Вы вовремя.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
somilitark написав:первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому! - я зробив тещу разом! - тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки! (навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити... )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
А не боитесь, что Ваших накоплений скоро и на 1-к не хватит и так и придется жить в аренде либо ближе к пенсии покупать на что денег хватит в ненавистных Вам ипенях? Может, проще взять 2-комнатную в районе с хорошей транспортной доступностью, сдавать ее, тем самым перекрывая свои арендные платежи, а переехать в нее тогда, когда старший подрастет и съедет от Вас?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!