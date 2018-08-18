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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2996299729982999>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 53
Вже навіть перевищили
42%
22
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:в 15-м говорили,что 25 за однуху в монолите очень дорого,стометровая трёха за 50 с копейками это издевательство над трудовым народом,надо ждать переполовинивания прайсов и однухи по 10-15

Перевираете. В подписи у меня было "куплю по 500-600 не старше 2000 г."
На этапе строительства по 650 было в Варшавском, в Кристерграде было по 450 ( панель), оба-ж..а мира, на Багговутовской по 650, в Кампусе по 650.

Жене поступило предложение сменить работу, +35 минут к нынешним затратам на дорогу "работа-дом". И это -проблема. Потому как привести 2-х детей в школу и садик к 8-00, успеть на работу к 9-00 и забрать обоих из школы и сада до 18-00-это проблема. География места жительства пока что имеет для меня значение.

По ценам:Цены стартанули с осени 2019, ибо летом 2019 я смотрел приемлемую ( по планировке, месту вторичке), торг был, но всё равно дороговасто.Цена была как летом 2018. Продавались квартиры 9-12 месяцев при неохотном торге. Мониторил.

Для инфо:
Эта квартира до нового года продавалась за 115 000. Из продажи исчезла, думал что продали. Вчера увидел , что она появилась, но уже за 130 000 :-). Наверное денег не хватает на решение жилищных проблем
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -52081203/

Для сравнения в том же доме, цена снижена, но воз и ныне там, 97900долл
https://100realty.ua/realty_search/apar ... ur_3/kch_2
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:36

  Прохожий написав:грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор :twisted:
Ну, страшно ему инвестировать, особенно сразу на все
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:39

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
Простите, а что вы купили в 15-16г.г.?
Если не ошибаюсь, Миракс вы оплатили в 2017

РТ
и кстати Я не в аренде живу)

а я в аренде.
И потому покупать котлован с прицелом на сдачу через 2,5 года в воюющей стране и не иметь денег на тот случай, если подвернётся хорошая вторичка ( а деньги-в котловане) -не очень хорошая идея
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:42

Serg-ik, у Вас получается пополнять свой матрац?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:48

Natt нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или(((


Жизнь - это время ожидания подходящего случая
https://www.facebook.com/evgenyjchernya ... 6321606414
Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.

Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.

Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.

Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.

Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.

У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.

Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время.
Все многогранно и неоднозначно.

Время – это разница.
Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно.
У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём.

Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.

Так что расслабьтесь и наслаждайтесь.
Вы не опаздываете.
Вы не рано.
Вы не поздно.
Вы вовремя.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:51

  Serg-ik написав:Natt нет


Пересічний не може скирдувати $ як раніш, дуже подорожчало життя в Києві, тому ракета лише у нових слуг і в старих корупціонерів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:52

"Било,било,било,било... - но прошло! - оооо, оооо!")))

  somilitark написав:первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома

.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом! :D
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!

... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...;) )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59

  Serg-ik написав:Natt нет

А не боитесь, что Ваших накоплений скоро и на 1-к не хватит и так и придется жить в аренде либо ближе к пенсии покупать на что денег хватит в ненавистных Вам ипенях?
Может, проще взять 2-комнатную в районе с хорошей транспортной доступностью, сдавать ее, тем самым перекрывая свои арендные платежи, а переехать в нее тогда, когда старший подрастет и съедет от Вас?

З.Ы. Мне было очень неспокойно без своего жилья.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Serg-ik, у Вас получается пополнять свой матрац?

  Serg-ik написав:Natt нет

Шах і Мат! ©
...то я не злорадствую - а просто констатую факти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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