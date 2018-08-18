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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2997299829993000>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 53
Вже навіть перевищили
42%
22
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Мне было страшно без своего жилья.

Видите, какой я бесстрашный)))
Моя покупка будет 1 раз и на 10-12 лет, как минимум. Два переезда равнозначны одному пожару
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:04

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Мне было страшно без своего жилья.

Видите, какой я бесстрашный)))
Моя покупка будет 1 раз и на 10-12 лет, как минимум. Два переезда равнозначны одному пожару

Или не будет. Цены растут, а Ваши накопления - нет.
Что тогда делать будете?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не понимаю как сейчас продаются квартиры если я на олх качественное барахло не могу распродать, хотя поставил самые низкие цены
никогда такого небыло
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:10

  PS4 написав:не понимаю как сейчас продаются квартиры если я на олх качественное барахло не могу распродать, хотя поставил самые низкие цены
никогда такого небыло
а что продаете? Позвольте полюбопытствовать.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:15

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или(((


Жизнь - это время ожидания подходящего случая
https://www.facebook.com/evgenyjchernya ... 6321606414
Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.

Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.

Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.

Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.

Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.

У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.

Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время.
Все многогранно и неоднозначно.

Время – это разница.
Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно.
У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём.

Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.

Так что расслабьтесь и наслаждайтесь.
Вы не опаздываете.
Вы не рано.
Вы не поздно.
Вы вовремя.



Ага. Особливо порадували порівняння :mrgreen:
З однієї сторони - Serg-ik, з іншої - Макрон, Мугабе, Шумахер, Фарино, Баффет, Цукерберг, Кайли Дженнер, Артур Гинесс, Джордж Клуни.
Нуачобля? Чимягірший? :mrgreen: :mrgreen:

Причому з тупими підбадьореннями на кшталт "Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время... Все многогранно и неоднозначно... Время – это разница...."

яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.

гонка, млять... :mrgreen: успєшний успєх :mrgreen:

Звідки цей дурнуватий тренінг? Хто тренер? (щоб поржати потім...)

ой блін... - you made my day.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:24

  asti написав:
  PS4 написав:не понимаю как сейчас продаются квартиры если я на олх качественное барахло не могу распродать, хотя поставил самые низкие цены
никогда такого небыло
а что продаете? Позвольте полюбопытствовать.

всякая электроника
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:29

galadriel
Пройдите по ссылке, специально для Вас. Евгений Черняк. Тот самый,который берет интервью у успешных. В том числе у Никонова ("КАН")
Кстати, у нас страна живет не то что в ноль, а в минус.
У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. В вашей классификации это тоже г@вно.
Продолжайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.

гонка, млять... :mrgreen: успєшний успєх :mrgreen:

и здесь хочется, для вдохновения, послушать Вашу историю успеха
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:38

  PS4 написав:
  asti написав:
  PS4 написав:не понимаю как сейчас продаются квартиры если я на олх качественное барахло не могу распродать, хотя поставил самые низкие цены
никогда такого небыло
а что продаете? Позвольте полюбопытствовать.
всякая электроника
а... Я думал барахло в смысле совкошлак//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:47

  Serg-ik написав:У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.
а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой.
А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.
У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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