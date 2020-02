Додано: Пон 17 лют, 2020 16:15

Serg-ik написав: somilitark написав: так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или((( так что однозначно ждите,может как Сержик,на 65-ти летие заселитесь в свою хату,но уже придётся брать по чём есть,или....даже страшно подумать какие могут быть или(((



Жизнь - это время ожидания подходящего случая

https://www.facebook.com/evgenyjchernya ... 6321606414

Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.



Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.



Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.



Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.



Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.



У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.



Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время.

Все многогранно и неоднозначно.



Время – это разница.

Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно.

У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём .



Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.



Так что расслабьтесь и наслаждайтесь.

Вы не опаздываете.

Вы не рано.

Вы не поздно.

Вы вовремя. Жизнь - это время ожидания подходящего случая





Ага. Особливо порадували порівняння

З однієї сторони - Serg-ik, з іншої - Макрон, Мугабе, Шумахер, Фарино, Баффет, Цукерберг, Кайли Дженнер, Артур Гинесс, Джордж Клуни.

Нуачобля? Чимягірший?



Причому з тупими підбадьореннями на кшталт "Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время... Все многогранно и неоднозначно... Время – это разница...."



яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.



гонка, млять... успєшний успєх



Звідки цей дурнуватий тренінг? Хто тренер? (щоб поржати потім...)



ой блін... - you made my day. Ага. Особливо порадували порівнянняЗ однієї сторони - Serg-ik, з іншої - Макрон, Мугабе, Шумахер, Фарино, Баффет, Цукерберг, Кайли Дженнер, Артур Гинесс, Джордж Клуни.Нуачобля? Чимягірший?Причому з тупими підбадьореннями на кшталт "Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время... Все многогранно и неоднозначно... Время – это разница...."яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.гонка, млять...успєшний успєхЗвідки цей дурнуватий тренінг? Хто тренер? (щоб поржати потім...)ой блін... - you made my day.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ