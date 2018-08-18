Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.



Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.



Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.



Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.



Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.



У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.



Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время.

Все многогранно и неоднозначно.



Время – это разница.

Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно.

У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём .



Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.



Так что расслабьтесь и наслаждайтесь.

Вы не опаздываете.

Вы не рано.

Вы не поздно.

Вы вовремя.