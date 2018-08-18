Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кто-то окончил институт в 22 года, но при этом три года ждал и находился в поиске работы.
Кто-то стал успешным директором в 25, но умер в 50 лет.
Кто-то стал директором в 50, но умер в 90.
Кто-то до сих пор одинок в возрасте 32, а у кого-то уже есть семья и дети в 26 и готовится к разводу или не готовится и у них мир и гармония.
Макрон стал президентом в 39 лет, а Роберт Мугабе только в 63 года. Шумахер стал чемпионом в 25 лет, Нино Фарино выиграл первую свою гонку в 44 года. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой миллиардером в возрасте 21 года, оставив далеко позади молодых миллиардеров мужчин.
У известного ирландского пивовара Артура Гинесса к 56 годам был 21 ребёнок, а Джордж Клуни впервые стал отцом в 55 лет.
Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время. Все многогранно и неоднозначно.
Время – это разница. Если задуматься, то все в мире работает на основе собственного часового пояса. Ваши друзья могут быть впереди Вас, а кто-то может быть позади. Это все естественно. У каждого есть своя дистанция в своём часовом поясе. Не стоит завидовать, сравнивать, они в своём часовом поясе, а вы в своём.
Жизнь – это момент, ожидания подходящего случая, время и случай как говорится.
Так что расслабьтесь и наслаждайтесь. Вы не опаздываете. Вы не рано. Вы не поздно. Вы вовремя.
Ага. Особливо порадували порівняння З однієї сторони - Serg-ik, з іншої - Макрон, Мугабе, Шумахер, Фарино, Баффет, Цукерберг, Кайли Дженнер, Артур Гинесс, Джордж Клуни. Нуачобля? Чимягірший?
Причому з тупими підбадьореннями на кшталт "Каждый в этом мире проводит свою собственную гонку, по своей собственной дороге, в своё время... Все многогранно и неоднозначно... Время – это разница...."
яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.
гонка, млять... успєшний успєх
Звідки цей дурнуватий тренінг? Хто тренер? (щоб поржати потім...)
ой блін... - you made my day.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel Пройдите по ссылке, специально для Вас. Евгений Черняк. Тот самый,который берет интервью у успешных. В том числе у Никонова ("КАН") Кстати, у нас страна живет не то что в ноль, а в минус. У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. В вашей классификации это тоже г@вно. Продолжайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.
а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой. А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу. У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!