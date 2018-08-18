RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2997299829993000

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 53
Вже навіть перевищили
42%
22
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:47

  PS4 написав:не понимаю как сейчас продаются квартиры если я на олх качественное барахло не могу распродать, хотя поставил самые низкие цены
никогда такого небыло
Легко, квартиры генерируют доход, барахло генерирует убыток
vst
 
Повідомлень: 83
З нами з: 29.11.14
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:50

  Serg-ik написав:galadriel
Пройдите по ссылке, специально для Вас. Евгений Черняк. Тот самый,который берет интервью у успешных. В том числе у Никонова ("КАН")
Кстати, у нас страна живет не то что в ноль, а в минус.
У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. В вашей классификации это тоже г@вно.
Продолжайте


Ну Ви даєте ... Само собою - більшість населення живе в тому , яке є і яке вони не купували . В Києві 11000 будинків - і переважна більшість збудовано до 2000 року . Панельні хрущі - це взагалі найгірший варіант житла , який тільки у нас є . І їх немало .
Дехто з них рухається в краще - але не так вже й багато - можна по вікнам порахувати - зразу видно .
А відносно квартири на 10-12 років - це або забагато , або замало . Бо треба дуже чітко визначати момент змін . Змінюється сімейний статус і стан ( холостяк , одружений , маленькі діти , виросли вже , дорослі діти ) , соціальний - ну тут кому як , навіть бажання мати не квартиру , а будинок ... У мене максимальний період - 8 років . Мінімальний - 2 . Причому все це тільки своє власне . І нове практично все ( крім 2 разів недовгих - 2 і 3 роки в старому - і більше не хотів ) .
Puente
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:50

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.

гонка, млять... :mrgreen: успєшний успєх :mrgreen:

и здесь хочется, для вдохновения, послушать Вашу историю успеха


За останні 10 років куплено кілька квартир, всі успішно здаються.
Доходи за останні 16 років зросли майже в 40 разів (в баксах).
Я завжди в плюсах - витрачаю менше ніж отримую, навіть без обмежень у потребах та розвагах.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 29.01.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  galadriel написав:яка гонка, млять ... (так і хочеться матюками покрити) ... просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.

гонка, млять... :mrgreen: успєшний успєх :mrgreen:

и здесь хочется, для вдохновения, послушать Вашу историю успеха


За останні 10 років куплено кілька квартир, всі успішно здаються.
Доходи за останні 16 років зросли майже в 40 разів (в баксах).
Я завжди в плюсах - витрачаю менше ніж отримую, навіть без обмежень у потребах та розвагах.

С 200$ до 8000$/месяц? Что Вы тут забыли )))
Самое смешное что первую квартиру вас уламывали на кредит, но! Посчитав вы потратили 6 лет и купили без.
И Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 17 лют, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 04.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:За останні 10 років куплено кілька квартир, всі успішно здаються

Цитирую Вас
просерати і жити в 0 - це не гонка, а тупцювання на місті і неминучий відкат назад.

Из чего я делаю вывод, что те, кто у вас арендуют, топчутся на месте и прос...ют жизнь. А вы на таких делаете деньги и не брезгуете. Или брезгуете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10223
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))

так и есть
в Милане ОТ10койро и ДО15 в зависимости от этажа/метража/планировки/вида типа аналог Тетриса
Я же смотрю на лигурийском побережье аппарты 80-100м2 на этапе строительства)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:35

  asti написав:[
А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.
У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!

Чтобы понять, что видно и как оно живется, надо пожить на высоких этажах, ну и чтобы не "труселя в труселя" соседней свечки. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3601
З нами з: 09.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2997299829993000
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, galadriel, stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1766, 1767, 1768
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17673 2845950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 13:17
CRUSADER
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17425)
17.02.2020 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.