Додано: Пон 17 лют, 2020 16:50

Serg-ik написав: galadriel

Пройдите по ссылке, специально для Вас. Евгений Черняк. Тот самый,который берет интервью у успешных. В том числе у Никонова ("КАН")

Кстати, у нас страна живет не то что в ноль, а в минус.

У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. В вашей классификации это тоже г@вно.

Продолжайте Пройдите по ссылке, специально для Вас. Евгений Черняк. Тот самый,который берет интервью у успешных. В том числе у Никонова ("КАН")Кстати, у нас страна живет не то что в ноль, а в минус.У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. В вашей классификации это тоже г@вно.Продолжайте

Ну Ви даєте ... Само собою - більшість населення живе в тому , яке є і яке вони не купували . В Києві 11000 будинків - і переважна більшість збудовано до 2000 року . Панельні хрущі - це взагалі найгірший варіант житла , який тільки у нас є . І їх немало .Дехто з них рухається в краще - але не так вже й багато - можна по вікнам порахувати - зразу видно .А відносно квартири на 10-12 років - це або забагато , або замало . Бо треба дуже чітко визначати момент змін . Змінюється сімейний статус і стан ( холостяк , одружений , маленькі діти , виросли вже , дорослі діти ) , соціальний - ну тут кому як , навіть бажання мати не квартиру , а будинок ... У мене максимальний період - 8 років . Мінімальний - 2 . Причому все це тільки своє власне . І нове практично все ( крім 2 разів недовгих - 2 і 3 роки в старому - і більше не хотів ) .