Легко, квартиры генерируют доход, барахло генерирует убыток
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:47
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:50
Ну Ви даєте ... Само собою - більшість населення живе в тому , яке є і яке вони не купували . В Києві 11000 будинків - і переважна більшість збудовано до 2000 року . Панельні хрущі - це взагалі найгірший варіант житла , який тільки у нас є . І їх немало .
Дехто з них рухається в краще - але не так вже й багато - можна по вікнам порахувати - зразу видно .
А відносно квартири на 10-12 років - це або забагато , або замало . Бо треба дуже чітко визначати момент змін . Змінюється сімейний статус і стан ( холостяк , одружений , маленькі діти , виросли вже , дорослі діти ) , соціальний - ну тут кому як , навіть бажання мати не квартиру , а будинок ... У мене максимальний період - 8 років . Мінімальний - 2 . Причому все це тільки своє власне . І нове практично все ( крім 2 разів недовгих - 2 і 3 роки в старому - і більше не хотів ) .
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:50
За останні 10 років куплено кілька квартир, всі успішно здаються.
Доходи за останні 16 років зросли майже в 40 разів (в баксах).
Я завжди в плюсах - витрачаю менше ніж отримую, навіть без обмежень у потребах та розвагах.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00
С 200$ до 8000$/месяц? Что Вы тут забыли )))
Самое смешное что первую квартиру вас уламывали на кредит, но! Посчитав вы потратили 6 лет и купили без.
И Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 17 лют, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цитирую Вас
Из чего я делаю вывод, что те, кто у вас арендуют, топчутся на месте и прос...ют жизнь. А вы на таких делаете деньги и не брезгуете. Или брезгуете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так и есть
в Милане ОТ10койро и ДО15 в зависимости от этажа/метража/планировки/вида типа аналог Тетриса
Я же смотрю на лигурийском побережье аппарты 80-100м2 на этапе строительства)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:35
Чтобы понять, что видно и как оно живется, надо пожить на высоких этажах, ну и чтобы не "труселя в труселя" соседней свечки.
Сначала не понятно зачем оно такое, и 5 этажный "ламповый" хрущ самое то.
Но если сложится пожить в видовой квартире с хорошим видом, то начинает доходить, как это.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:38
16 років тому у мене було значно менше 200$.
Так, на першу квартиру уламували взяти кредит - це були 2007-2008рр (період скажених цін). З 2008 за кілька років прийшлося змінити кілька робіт (хотілося більше бабла щоб купити свою квартиру), на кожній новій роботі платили в рази більше попередньої (а ми ще знімали 1к хрущ - у 2010 це було 3000грн). Потім коли хазяї сказали, що нам треба переїхати - тоді взяли кредит на першу квартиру (перший платіж був біля 5600), через півтора року кредит достроково погасили).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:45
Автомобили с большим трудом продаются. От типа рыночных цен надо делать 15-20% дисконт, чтобы хотя бы начали звонить. Все деньги ушли на рОкетное топливо.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:48
Кривий висновок - бо логіки нема. Я точно знаю, чим займаються мої орендарі - ніхто з них не віддає останнє за житло.
Так що питання щодо гребування взагалі не стоїть.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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