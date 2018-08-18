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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2998299930003001

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 53
Вже навіть перевищили
42%
22
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:51

  Прохожий написав:
  stm написав:Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))

так и есть
в Милане ОТ10койро и ДО15 в зависимости от этажа/метража/планировки/вида типа аналог Тетриса
Я же смотрю на лигурийском побережье аппарты 80-100м2 на этапе строительства)))

Милан - столица брендов Версаче, Валентино, с круглогодичными выставками производителей мебели и нарядов, как только Киев произведет мировой бренд будем равняться :)
Ну и я не сомневалась что бюджет 2000-2100/квадрат, а 2500 - уже подумаете ;)
Востаннє редагувалось stm в Пон 17 лют, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53

  asti написав:
  Serg-ik написав:У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.
а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой.
А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.
У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!


Так на верхотурах в спальнику і дешевше. Основні забудовники оркада і кгс верх продавали завжди дешевше.

У той же час в ТТ різниця між 6 і 30 поверхом це більше 1000 дол на квадраті.

Пробував бити пачкою наглих продаванів по лицю, показував гроші... не працює хочуть більше грошей за вид на журавлів, замість синичок.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:02

galadriel
И кем же Вы работали (после ВУЗа?) что зарплата была явно гривен 300-400?
Сейчас по той же профессии получаете хорошо за 100кгрн.?
У меня полно знакомых-одноклассников врачей, большинство уже КМН или даже профессора, но они наверно только в стоматологии и с 98го года, а не 2004го такой дельты в доходах достигли.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15

див. ПП.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33

  Долярчик написав:
  somilitark написав:первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома

.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом! :D
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!

... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...;) )

харві хампсі
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