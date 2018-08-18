asti написав:

Serg-ik написав: У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов. У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.

а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой.А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!