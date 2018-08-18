|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:51
Прохожий написав: stm написав:
Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))
так и есть
в Милане ОТ10койро и ДО15 в зависимости от этажа/метража/планировки/вида типа аналог Тетриса
Я же смотрю на лигурийском побережье аппарты 80-100м2 на этапе строительства)))
Милан - столица брендов Версаче, Валентино, с круглогодичными выставками производителей мебели и нарядов, как только Киев произведет мировой бренд будем равняться
Ну и я не сомневалась что бюджет 2000-2100/квадрат, а 2500 - уже подумаете
Востаннє редагувалось stm
в Пон 17 лют, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53
asti написав: Serg-ik написав:
У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.
а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой.
А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.
У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!
Так на верхотурах в спальнику і дешевше. Основні забудовники оркада і кгс верх продавали завжди дешевше.
У той же час в ТТ різниця між 6 і 30 поверхом це більше 1000 дол на квадраті.
Пробував бити пачкою наглих продаванів по лицю, показував гроші... не працює хочуть більше грошей за вид на журавлів, замість синичок.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15020
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1959 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:02
galadriel
И кем же Вы работали (после ВУЗа?) что зарплата была явно гривен 300-400?
Сейчас по той же профессии получаете хорошо за 100кгрн.?
У меня полно знакомых-одноклассников врачей, большинство уже КМН или даже профессора, но они наверно только в стоматологии и с 98го года, а не 2004го такой дельты в доходах достигли.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15
див. ПП.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33
Долярчик написав: somilitark написав:
первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом!
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...
)
харві хампсі
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17673
|2846034
|
|
|463
|194035
|
|
|8
|10398
|
|