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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:51
Прохожий написав: stm написав:
Прохожий нам вещает про 10000$/кв.метр за пределами Украины но выбирает до 200тыс.€, и я очень уверенна что это не 20 или 40 квадратов ))))
так и есть
в Милане ОТ10койро и ДО15 в зависимости от этажа/метража/планировки/вида типа аналог Тетриса
Я же смотрю на лигурийском побережье аппарты 80-100м2 на этапе строительства)))
Милан - столица брендов Версаче, Валентино, с круглогодичными выставками производителей мебели и нарядов, как только Киев произведет мировой бренд будем равняться
Ну и я не сомневалась что бюджет 2000-2100/квадрат, а 2500 - уже подумаете
Востаннє редагувалось stm
в Пон 17 лют, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53
asti написав: Serg-ik написав:
У нас 1/6 киевлян живёт в хрущах. Не меньше живёт в панельках 60-80 годов.
а что такого зазорного в хрущах и панельках? Я, например, вообще не понимаю людей которые на верхотурах квартиры берут. Я вот сижу сейчас у себя на 5/5 без лифта, пью кофе, а у меня за окном на берёзе две синички прыгают с ветки на ветку... А весной берёза зазеленеет, а осенью станет жёлтой.
А что, простите, видно с 20 этажа где-то на окраине Киева - промзону и линию горизонта? Видок так себе я вам скажу.
У моих знакомых в Ялте квартира была (и есть!) Вот там вид был так вид!! А в Киеве... Ну разве что на левом берегу вывести гостей на балкон и царственным жестом указать в сторону Лавры которую и при ясной то погоде почти не видно?!
Так на верхотурах в спальнику і дешевше. Основні забудовники оркада і кгс верх продавали завжди дешевше.
У той же час в ТТ різниця між 6 і 30 поверхом це більше 1000 дол на квадраті.
Пробував бити пачкою наглих продаванів по лицю, показував гроші... не працює хочуть більше грошей за вид на журавлів, замість синичок.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:02
galadriel
И кем же Вы работали (после ВУЗа?) что зарплата была явно гривен 300-400?
Сейчас по той же профессии получаете хорошо за 100кгрн.?
У меня полно знакомых-одноклассников врачей, большинство уже КМН или даже профессора, но они наверно только в стоматологии и с 98го года, а не 2004го такой дельты в доходах достигли.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15
див. ПП.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33
Долярчик написав: somilitark написав:
первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом!
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...
)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:12
Serg-ik написав:
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:28
change_pm написав:
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?
Если новострой, то очень избирательно. За год прайсы в долларе на него поднялись до неприличия. Кирпичный хрущ у метро, ВОЗМОЖНО!, станет более выгодным вложением в плане сдачи в аренду. В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Но это так, личное мнение
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:51
antey1969 написав:
В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Я бы рассматривал 2-3-4-5 этажи в любом фонде. Если лифт будет работать - хорошо, если нет - не критично.
Для аренды в экономе наличие "вида из окна" совсем не нужно.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00
plugatyrev написав: Долярчик написав: somilitark написав:
первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом!
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...
)
харві хампсі
.... це якийсь актор?(вікі це не знаходить
)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27
change_pm написав: Serg-ik написав:
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати?
Брати вторинку? Продавати?
Я пока на паузе...
старая вторичка ИМХО неликвид в перспективе хотя на моменте может генерить деньги
по первичке не вижу на сегодня интересных объектов с вменяемой ценой и сроками постройки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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