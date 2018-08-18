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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:02
galadriel
И кем же Вы работали (после ВУЗа?) что зарплата была явно гривен 300-400?
Сейчас по той же профессии получаете хорошо за 100кгрн.?
У меня полно знакомых-одноклассников врачей, большинство уже КМН или даже профессора, но они наверно только в стоматологии и с 98го года, а не 2004го такой дельты в доходах достигли.
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барабашов
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15
див. ПП.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33
Долярчик написав: somilitark написав:
первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом!
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...
)
харві хампсі
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plugatyrev
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:12
Serg-ik написав:
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?
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change_pm
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:28
change_pm написав:
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?
Если новострой, то очень избирательно. За год прайсы в долларе на него поднялись до неприличия. Кирпичный хрущ у метро, ВОЗМОЖНО!, станет более выгодным вложением в плане сдачи в аренду. В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Но это так, личное мнение
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antey1969
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:51
antey1969 написав:
В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Я бы рассматривал 2-3-4-5 этажи в любом фонде. Если лифт будет работать - хорошо, если нет - не критично.
Для аренды в экономе наличие "вида из окна" совсем не нужно.
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Sinica
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00
plugatyrev написав: Долярчик написав: somilitark написав:
первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома
.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом!
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!
... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...
)
харві хампсі
.... це якийсь актор?(вікі це не знаходить
)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27
change_pm написав: Serg-ik написав:
мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.
Прохожий написав:
грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!
Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати?
Брати вторинку? Продавати?
Я пока на паузе...
старая вторичка ИМХО неликвид в перспективе хотя на моменте может генерить деньги
по первичке не вижу на сегодня интересных объектов с вменяемой ценой и сроками постройки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:29
Прохожий Спасибо! Это ценный совет.
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airmax78
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:44
airmax78 написав:Прохожий
Спасибо! Это ценный совет.
Учитесь инвестированию у мудрецов,мастеркласс тут напоют бесплатно.
А как там ваша прелесть,есть уже на ОЛХ?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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