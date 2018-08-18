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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2999300030013002>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 54
Вже навіть перевищили
43%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:02

galadriel
И кем же Вы работали (после ВУЗа?) что зарплата была явно гривен 300-400?
Сейчас по той же профессии получаете хорошо за 100кгрн.?
У меня полно знакомых-одноклассников врачей, большинство уже КМН или даже профессора, но они наверно только в стоматологии и с 98го года, а не 2004го такой дельты в доходах достигли.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15

див. ПП.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33

  Долярчик написав:
  somilitark написав:первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома

.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом! :D
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!

... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...;) )

харві хампсі
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:12

  Serg-ik написав:мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.

  Прохожий написав:грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор :twisted:


Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!

Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:28

  change_pm написав:
Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!

Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?

Если новострой, то очень избирательно. За год прайсы в долларе на него поднялись до неприличия. Кирпичный хрущ у метро, ВОЗМОЖНО!, станет более выгодным вложением в плане сдачи в аренду. В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Но это так, личное мнение
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:51

  antey1969 написав:В советскую девятиэтажную панель лучше не лезть по причине весьма обветшавшего лифтового хозяйства.
Я бы рассматривал 2-3-4-5 этажи в любом фонде. Если лифт будет работать - хорошо, если нет - не критично.
Для аренды в экономе наличие "вида из окна" совсем не нужно.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00

  plugatyrev написав:
  Долярчик написав:
  somilitark написав:первая квартира в мире, это вообще глупый вопрос брать или не брать,тем более если приходится снимать,а не жить с мамкой\тёщей как Доллярчик,даже налогов толком нигде не берут за первую квартиру на семью,это как зубы почистить,аксиома

.... то вже в минулому!
- я зробив тещу разом! :D
- тепер живу в СВОЄМУ РАЮ!!!

... більше того - вже обдумую над іпотекою однушки!
(навіть, вже думаю, на кого мені її оформляти, щоб податок на "зайві метри" не платити...;) )

харві хампсі

.... це якийсь актор?(вікі це не знаходить :roll: )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:мне из арендной высотки с лифтом в собственный хрущ "для себя" глупо переезжать. Речь же шла о вложении капитала, а не о покупке для места постоянного проживания.

  Прохожий написав:грили челу в 15-16м вариант, бери 2 1к котлована, после достройки продашь(50куе->80-100куе) и купиш 3к, но нет, 5 пачек лежат под матрацом и дешевеют, только жесть, только хардкор :twisted:


Цікаво, що наше колективне несвідоме в ті роки (2015-2017) казало - бери нерухомість!

Цікаво, що воно каже нам зараз? Чекати? Брати вторинку? Продавати?

Я пока на паузе...
старая вторичка ИМХО неликвид в перспективе хотя на моменте может генерить деньги
по первичке не вижу на сегодня интересных объектов с вменяемой ценой и сроками постройки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:29

Прохожий Спасибо! Это ценный совет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:44

  airmax78 написав:Прохожий Спасибо! Это ценный совет.

Учитесь инвестированию у мудрецов,мастеркласс тут напоют бесплатно.
А как там ваша прелесть,есть уже на ОЛХ?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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