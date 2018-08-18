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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2999300030013002

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 54
Вже навіть перевищили
43%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:00

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.

Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?

В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.


А якщо серьозно? От ви що плануєте робити?

Ваша каклета в уе в банку під неделичкий %. З.п. в злотому, який постійно девальвую. Евро провалиться ще нижче, злотий ще втратить. Всередині Польщі то не суттєво, але коли кудись сунетесь на 10% доведеться витратити більше (навіть на відпочинок в Істанії, Італії).

Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?

Злотий коливається котрий рік біля 4.25 відносно євро.
Звідки девал злотого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:19

  Natt написав:
  Serg-ik написав:Natt нет

А не боитесь, что Ваших накоплений скоро и на 1-к не хватит и так и придется жить в аренде либо ближе к пенсии покупать на что денег хватит в ненавистных Вам ипенях?
Может, проще взять 2-комнатную в районе с хорошей транспортной доступностью, сдавать ее, тем самым перекрывая свои арендные платежи, а переехать в нее тогда, когда старший подрастет и съедет от Вас?

З.Ы. Мне было очень неспокойно без своего жилья.

Якщо всі виїдуть, хто в Польщу, хто в Київ, то покупка квартири/будинку в умовних Березані/Коростень/Ніжині/Конотопі з 50куе в кишені не сильно вдарить по заощадженням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:29

харві хампсі
[/quote] .... це якийсь актор?(вікі це не знаходить :roll: )[/quote]

the big short дивитись з 43:50 :roll:
plugatyrev
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