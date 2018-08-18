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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:00
change_pm написав: Gastarbaiter написав:
В Теслу на всю каклету
change_pm написав:
Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
А якщо серьозно? От ви що плануєте робити?
Ваша каклета в уе в банку під неделичкий %. З.п. в злотому, який постійно девальвую. Евро провалиться ще нижче, злотий ще втратить. Всередині Польщі то не суттєво, але коли кудись сунетесь на 10% доведеться витратити більше (навіть на відпочинок в Істанії, Італії).
Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?
Злотий коливається котрий рік біля 4.25 відносно євро.
Звідки девал злотого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:19
Natt написав: Serg-ik написав:Natt
нет
А не боитесь, что Ваших накоплений скоро и на 1-к не хватит и так и придется жить в аренде либо ближе к пенсии покупать на что денег хватит в ненавистных Вам ипенях?
Может, проще взять 2-комнатную в районе с хорошей транспортной доступностью, сдавать ее, тем самым перекрывая свои арендные платежи, а переехать в нее тогда, когда старший подрастет и съедет от Вас?
З.Ы. Мне было очень неспокойно без своего жилья.
Якщо всі виїдуть, хто в Польщу, хто в Київ, то покупка квартири/будинку в умовних Березані/Коростень/Ніжині/Конотопі з 50куе в кишені не сильно вдарить по заощадженням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:29
харві хампсі
[/quote] .... це якийсь актор?(вікі це не знаходить
)[/quote]
the big short дивитись з 43:50
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