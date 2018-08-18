Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.
Але ж хотілось би не тільки зберегти/не втратити, а й заробити! Які у нас, простих людей, є варіанти?
В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.
А якщо серьозно? От ви що плануєте робити?
Ваша каклета в уе в банку під неделичкий %. З.п. в злотому, який постійно девальвую. Евро провалиться ще нижче, злотий ще втратить. Всередині Польщі то не суттєво, але коли кудись сунетесь на 10% доведеться витратити більше (навіть на відпочинок в Істанії, Італії).
Брати нерухомість в Польші? Перевести все в бакс? Як не втратити накопичене?
Злотий коливається котрий рік біля 4.25 відносно євро. Звідки девал злотого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
А не боитесь, что Ваших накоплений скоро и на 1-к не хватит и так и придется жить в аренде либо ближе к пенсии покупать на что денег хватит в ненавистных Вам ипенях? Может, проще взять 2-комнатную в районе с хорошей транспортной доступностью, сдавать ее, тем самым перекрывая свои арендные платежи, а переехать в нее тогда, когда старший подрастет и съедет от Вас?
З.Ы. Мне было очень неспокойно без своего жилья.
Якщо всі виїдуть, хто в Польщу, хто в Київ, то покупка квартири/будинку в умовних Березані/Коростень/Ніжині/Конотопі з 50куе в кишені не сильно вдарить по заощадженням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
.... це якийсь актор?(вікі це не знаходить )[/quote]
the big short дивитись з 43:50 [/quote] ....записати на собаку? - так в мене собаки немає...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.
vano80 написав: Я когда то писал про племяша, поехавшего учиться в поляндию. Говорил, вернется назад. Ага. Встретил там барышню, тоже нашу. И теперь молодую пару можно вычеркнуть из претендентов на какую-нибудь .РЖН
У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот ни у кого нет даже мыслей жить там постоянно,заработать да,они все на стройках работают,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц. Автобус примерно 700-800 гривен домой,у многих есть авто,но не едут,говорят платные дороги в Польше бесят,дольше на границе и можно выпить пива,а не шуровать часов 14 подряд,да и по деньгам не особо сэкономишь. Так вот,может у меня не правильные знакомые,но все хотят жить в Украине,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал. Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать? Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно НЕТ. Так что,будут ещё вводные для обвала или ракеты?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.