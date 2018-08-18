Додано: Вів 18 лют, 2020 11:50

vano80 написав:

Я когда то писал про племяша, поехавшего учиться в поляндию. Говорил, вернется назад. Ага. Встретил там барышню, тоже нашу.

И теперь молодую пару можно вычеркнуть из претендентов на какую-нибудь .РЖН Я когда то писал про племяша, поехавшего учиться в поляндию. Говорил, вернется назад. Ага. Встретил там барышню, тоже нашу.И теперь молодую пару можно вычеркнуть из претендентов на какую-нибудь .РЖН

У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот ни у кого нет даже мыслей жить там постоянно,заработать да,они все на стройках работают,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц.Автобус примерно 700-800 гривен домой,у многих есть авто,но не едут,говорят платные дороги в Польше бесят,дольше на границе и можно выпить пива,а не шуровать часов 14 подряд,да и по деньгам не особо сэкономишь.Так вот,может у меня не правильные знакомые,но все хотят жить в Украине,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал.Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать?Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно НЕТ.Так что,будут ещё вводные для обвала или ракеты?