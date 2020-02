Додано: Пон 17 лют, 2020 23:00

change_pm написав: Gastarbaiter написав: change_pm написав: Питання дуже важливе, бо я рекомендую виходити з нерухомості, але ж питання куди вкладатить? Залишити зелені бумажки? Чи не згорять вони в кризі? Якщо згорять, то краще не рухатись, хоч якийсь актив залищиться.



В Теслу на всю каклету! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся. ! Как раз новых акций обещали завезти. Похоже, там "инвесторы" никогда не переведутся.



А якщо серьозно? От ви що плануєте робити?



Ваша каклета в уе в банку під неделичкий %. З.п. в злотому, який постійно девальвую. Евро провалиться ще нижче, злотий ще втратить. Всередині Польщі то не суттєво, але коли кудись сунетесь на 10% доведеться витратити більше (навіть на відпочинок в Істанії, Італії).



Злотий коливається котрий рік біля 4.25 відносно євро.

