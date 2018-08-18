Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.
Ну и как бы, в объявлении врут, насколько знаю по тому дому, нет прямых договоров по теплу и воде из-за невыполнения ТУ застройщиком, все висит на временных схемах, есть только на электроэнергию.
И, это купол, с соответствующим утеплением, и проблемами Крыша... терассы на крыше, и насколько законно ее приватизировать. Вроде на домике была ветка по этому дому. Ну и вентканалы... это жесть.
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.
В дупе оболони? А где тогда ЖК Медовый, Оранж и другой шлак... А еще док32 там место жестяк
По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.
А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались.
Ну, если такой вариант, как по объявлению, и 2 года назад за 100К выставляли, то неудивительно, что он не вырос. И через 2 года он, в лучшем случае, за 100ку все еще будет продаваться. А настоящий бизнес-класс и элитка подорожали сильно.
striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???
Как вариант: Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000 там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Во первых когда такие "племяши" там учатся - то они уже на уровне поляков работают и живут. Это и друзья и карьера и многое другое. Второе - они уже думают о жилье или это будет преславутая ипотека под 4%, и через 30 лет выплатят 200кЄ за какой то эконом в 50кв?
У меня много знакомых в Киеве учились. Потом устроились на стабильную работу, женились и прожив 5-6 лет на съемной - вернулись обратно в свои Тернополи. Ибо там у них есть родительские дома и квартиры. И плевать что в Киеве зп больше. На киевскую квартиру ее все-равно не достаточно. А с детьми по наших съемным вечно не поездишь.
Не зря же люди с Киева едут на подработки. Так и в Польше - когда жена уйдет в декрет на 5 лет - то особо на одну зарплату за стандартные 8 часовой рабочий день - жить и платить ипотеку не выйдет. Что же полякам не живется в Польше, если такая доступная ипотека? Не все люди одинаково пробивные. Даже с дипломом КПИ.
striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???
Как вариант: Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000 там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000
Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію. Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.
Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це. Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн
Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$
striped написав: Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо??? Такое ощущение, что вся эта чиновьичья пи** глянула на Дубинского/Гордона/Притулу (?)/Трибеку и решили податься в лендлорды, пока еще родители живы и есть на кого вешать свои подъезды.
striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???
Как вариант: Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000 там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000
Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію. Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.
Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це. Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн
Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$
Проблема Йопаного Клоуна в тому, що він реально тупий і ніколи не виробляв інтелектуальні та матеріальні цінності. І не має жодного розуміння. І взагалі, ідея обрати на посаду президента якогось клоуна - була провальною з самого початку.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лют, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
... лендлорди, хто з вас завтра йде/їде на мітинг підприємців? - вас же теж "притісняють"...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???
Как вариант: Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000 там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000
Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію. Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.
Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це. Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн
Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$
Це в сенсі зп міністра енергетики менше ніж в таксиста убера чи на рівні працівника глово?
Ти шуткуєш?
В глово і убері треба за такі гроші їпашить цілий день, а не чаї по самітам ганять.