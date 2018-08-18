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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3000300130023003

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 55
Вже навіть перевищили
42%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:18

  airmax78 написав:
  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html

Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.

Ну и как бы, в объявлении врут, насколько знаю по тому дому, нет прямых договоров по теплу и воде из-за невыполнения ТУ застройщиком, все висит на временных схемах, есть только на электроэнергию.

И, это купол, с соответствующим утеплением, и проблемами ;)
Крыша... терассы на крыше, и насколько законно ее приватизировать. ;)
Вроде на домике была ветка по этому дому. ;)
Ну и вентканалы... это жесть. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:31

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html

Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.

В дупе оболони? А где тогда ЖК Медовый, Оранж и другой шлак... А еще док32 там место жестяк

По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.

А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались.

Ну, если такой вариант, как по объявлению, и 2 года назад за 100К выставляли, то неудивительно, что он не вырос. И через 2 года он, в лучшем случае, за 100ку все еще будет продаваться.
А настоящий бизнес-класс и элитка подорожали сильно.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???

Как вариант:
Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000
там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся
Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:37

vano80

Во первых когда такие "племяши" там учатся - то они уже на уровне поляков работают и живут. Это и друзья и карьера и многое другое. Второе - они уже думают о жилье или это будет преславутая ипотека под 4%, и через 30 лет выплатят 200кЄ за какой то эконом в 50кв?

У меня много знакомых в Киеве учились. Потом устроились на стабильную работу, женились и прожив 5-6 лет на съемной - вернулись обратно в свои Тернополи. Ибо там у них есть родительские дома и квартиры. И плевать что в Киеве зп больше. На киевскую квартиру ее все-равно не достаточно. А с детьми по наших съемным вечно не поездишь.

Не зря же люди с Киева едут на подработки. Так и в Польше - когда жена уйдет в декрет на 5 лет - то особо на одну зарплату за стандартные 8 часовой рабочий день - жить и платить ипотеку не выйдет. Что же полякам не живется в Польше, если такая доступная ипотека?
Не все люди одинаково пробивные. Даже с дипломом КПИ.
RomanM
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:42

  Serg-ik написав:
  striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???

Как вариант:
Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000
там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся
Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000


Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію.
Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.

Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це.
Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн

Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:54

  striped написав:
Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо??? Такое ощущение, что вся эта чиновьичья пи** глянула на Дубинского/Гордона/Притулу (?)/Трибеку и решили податься в лендлорды, пока еще родители живы и есть на кого вешать свои подъезды.

А депозиты в дол под 1,75%, а евро под 0,01% годовых- не одна из причин? https://privatbank.ua/ru/depozit
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00

  xio13 написав:
  Serg-ik написав:
  striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???

Как вариант:
Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000
там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся
Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000


Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію.
Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.

Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це.
Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн

Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$

Проблема Йопаного Клоуна в тому, що він реально тупий і ніколи не виробляв інтелектуальні та матеріальні цінності. І не має жодного розуміння.
І взагалі, ідея обрати на посаду президента якогось клоуна - була провальною з самого початку.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лют, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:03

  airmax78 написав:А настоящий бизнес-класс и элитка подорожали сильно.

Можно подробнее?
Какие ЖК и насколько выросли цены например за 2 года?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... лендлорди, хто з вас завтра йде/їде на мітинг підприємців?
- вас же теж "притісняють"... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:14

  xio13 написав:
  Serg-ik написав:
  striped написав:Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо???

Как вариант:
Посмотрел декларации парочки известных мне фамилий, работающих в госконторах. Зарплата за 2019- 120 000 грн в месяц грязными. В 2017 было около 45000
там, где декларации не смотрел, знаю со слов знакомых: сидят какие-то клуши по 20-35 лет на одном месте и получают по 35-50 тыс, платят рассрочки по 1-к квартирам, пока они строятся
Пока у нас набрасываются на министра, которой мало 36000 зарплаты, чиновники мелкого масштаба имеют в разы больше, чем 36000


Проблема клоуна в тому, що він вирішив що велика офіційна зарплата припиняє корупцію.
Але все навпаки, бо корупцію створює особистість людини, якій мало.

Через підвищення офіційних зарплат дармоїдам чиновникам в суспільстві збільшується озлобленість на все це.
Хоча вихід простий: з.п міністра максимум 5 мін зарплат, і тд. Причому мінімальних, а не середніх, бо середні оахують в тому числі по з.п дармоїдів в 200-500 тис грн

Для мене буде зрозуміло, що рокета, коли Сержік скаже шо 5 років тому в нього було 50000$< а зараз наскирдував вже 80000$


Це в сенсі зп міністра енергетики менше ніж в таксиста убера чи на рівні працівника глово?

Ти шуткуєш?

В глово і убері треба за такі гроші їпашить цілий день, а не чаї по самітам ганять.

На дибу тебе і таких міністрів!
Всім процвітання!
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