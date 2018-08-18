Додано: Вів 18 лют, 2020 12:37

vano80



Во первых когда такие "племяши" там учатся - то они уже на уровне поляков работают и живут. Это и друзья и карьера и многое другое. Второе - они уже думают о жилье или это будет преславутая ипотека под 4%, и через 30 лет выплатят 200кЄ за какой то эконом в 50кв?



У меня много знакомых в Киеве учились. Потом устроились на стабильную работу, женились и прожив 5-6 лет на съемной - вернулись обратно в свои Тернополи. Ибо там у них есть родительские дома и квартиры. И плевать что в Киеве зп больше. На киевскую квартиру ее все-равно не достаточно. А с детьми по наших съемным вечно не поездишь.



Не зря же люди с Киева едут на подработки. Так и в Польше - когда жена уйдет в декрет на 5 лет - то особо на одну зарплату за стандартные 8 часовой рабочий день - жить и платить ипотеку не выйдет. Что же полякам не живется в Польше, если такая доступная ипотека?

Не все люди одинаково пробивные. Даже с дипломом КПИ.