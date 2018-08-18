RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3002300330043005>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 55
Вже навіть перевищили
42%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:58

  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html


1к за метр - это очень дорого
на печерске видовую с ремонтом можно купить за 1.5к
PS4
 
Повідомлень: 126
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:01

  somilitark написав:У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот ни у кого нет даже мыслей жить там постоянно,заработать да,они все на стройках работают,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц.
Автобус примерно 700-800 гривен домой,у многих есть авто,но не едут,говорят платные дороги в Польше бесят,дольше на границе и можно выпить пива,а не шуровать часов 14 подряд,да и по деньгам не особо сэкономишь.
Так вот,может у меня не правильные знакомые,но все хотят жить в Украине,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал.
Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать?
Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно НЕТ.
Так что,будут ещё вводные для обвала или ракеты?


У нас с тобой просто разные знакомые.
Племянник будет врачом, и возвращаться в свои Черкассы он не собирается. Хотя мог бы, парень толковый. На взятки стал бы реальным игроком на рынке кржн.
У двоих сотрудников сыновья уехали - нью-йорк, варшава, и возвращаться не собираются, ай-ти и бизнес.
Из моего окружения за 20 лет одна пара осталась дома, остальные - канада, франция, германия. Правда они не строители (без обид).
А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:01

  PS4 написав:
  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html


1к за метр - это очень дорого
на печерске видовую с ремонтом можно купить за 1.5к


Мені здається 110 куо багато за скомунізджене майно.
Зи. Давайте Вашу видову з ремонтом по 1.5. Обговоримо
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15022
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1959 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:08

  Первый написав:
  PS4 написав:
  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html


1к за метр - это очень дорого
на печерске видовую с ремонтом можно купить за 1.5к


Мені здається 110 куо багато за скомунізджене майно.
Зи. Давайте Вашу видову з ремонтом по 1.5. Обговоримо

вот пример
https://www.olx.ua/obyavlenie/m-pechers ... 2419240d50
при этом нормально торгуются
PS4
 
Повідомлень: 126
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:13

PS4
У меня наверное калькулятор поломался.
5 раз считал. 1500 не выходит никак.
Dimar
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 31.08.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:15

  vano80 написав:А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать :mrgreen:

Думаете, что со снижением % ставки по ипотеке упадёт спрос и платежи за аренду?
Нет, скорее просто вырастут цены на недвижимость из-за кредитного мультипликатора, тогда как платеж за аренду останется примерно таким же.

Тоже самое касается и стоимости земли
Востаннє редагувалось Sinica в Вів 18 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
Повідомлень: 124
З нами з: 08.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:15

  Dimar написав:PS4
У меня наверное калькулятор поломался.
5 раз считал. 1500 не выходит никак.


я ж написал что торгуются и можно будет выйти на эту цифру
PS4
 
Повідомлень: 126
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:21

  PS4 написав:
  Dimar написав:PS4
У меня наверное калькулятор поломался.
5 раз считал. 1500 не выходит никак.


я ж написал что торгуются и можно будет выйти на эту цифру

Торг в 26,5%? :mrgreen:

ЗЫ. Я уже не говорю о том, что офис на 12 этаже жилого дома - такое себе вложение. На любителя, мягко говоря.
Dimar
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 31.08.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:23

  Dimar написав:
  PS4 написав:
  Dimar написав:PS4
У меня наверное калькулятор поломался.
5 раз считал. 1500 не выходит никак.


я ж написал что торгуются и можно будет выйти на эту цифру

Торг в 26,5%? :mrgreen:

ЗЫ. Я уже не говорю о том, что офис на 12 этаже жилого дома - такое себе вложение. На любителя, мягко говоря.

Видимо у собственника начались серьезные терки с ОСМД.
airmax78
 
Повідомлень: 33418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:28

  Dimar написав:
  PS4 написав:
  Dimar написав:PS4
У меня наверное калькулятор поломался.
5 раз считал. 1500 не выходит никак.


я ж написал что торгуются и можно будет выйти на эту цифру

Торг в 26,5%? :mrgreen:

ЗЫ. Я уже не говорю о том, что офис на 12 этаже жилого дома - такое себе вложение. На любителя, мягко говоря.

26.5% это что много?
PS4
 
Повідомлень: 126
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3002300330043005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4, Sinica і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1766, 1767, 1768
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17676 2847093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 08:27
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15469)
18.02.2020 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.